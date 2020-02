Economia



M5S: "Carrara la migliore destinazione turistica creativa al mondo"

lunedì, 17 febbraio 2020, 19:50

La soddisfazione del Gruppo Consiliare dopo che la Giuria del Creative Tourism Award ha conferito a Carrara il titolo per il 2020: «Il nostro gruppo consiliare non può che dirsi soddisfatto nel vedere la nostra città ottenere un riconoscimento così importante. Il lavoro svolto con l'amministrazione e con gli uffici, oltre che con le parti coinvolte nel settore turistico e commerciale della nostra città, hanno permesso a Carrara di ottenere questo riconoscimento tanto meritato».



Inizia così la nota di Cesare Bassani, Presidente della Commissione Cultura e Turismo, con cui a nome degli esponenti del MoVimento locale si congratula con la Giunta De Pasquale per aver ottenuto il Creative Tourism Award 2020.



Un ulteriore riconoscimento, proseguono i grillini, al percorso del rilancio del centro città, avviato dall'Amministrazione comunale: una Giuria internazionale infatti, composta da esperti di turismo, marketing e industrie creative, ha selezionato Carrara come migliore tra le 97 destinazioni turistiche candidatesi da tutto il mondo.



Tra le ragioni che rendono Carrara un riferimento per il turismo creativo, la Giuria dei Creative Tourism Awards ha sottolineato come la città, già famosa in tutto il mondo per il suo eccezionale patrimonio storico e artistico, si sia inventata una nuova strategia di marketing turistico.



Infatti, Carrara, assieme al prodotto principale, il marmo e la sua lavorazione, viene utilizzata come filo conduttore attraverso il quale una vasta gamma di proposte creative, tra cui workshop, festivale attività permanenti, danno luce e sviluppo strategico, rendendola attraente a chi la visita, Eventi come White Carrara Downtown e Carrara Studi Aperti contribuiscono a creare sinergie tra il marmo e l'arte, l'artigianato, il cibo, il vino, le arti dello spettacolo e la natura.



L'apertura di tavoli di lavoro dedicati al turismo favorisce il dialogo continuo tra l'amministrazione e i professionisti del settore e, quando le proposte escono dal tavolo, vengono poi riportate nell'Ambito turistico di riferimento, il Riviera apuana, che raccoglie altre due città a noi vicine: Massa e Montignoso.



L'Ambito ha promosso le tre città del litorale apuano alla Fiera di Rimini, a quella di Lugano e a quella di Vienna, dove era presente l'Assessore Federica Forti che ha constatato di persona le potenzialità promozionali di questa nuovo prodotto turistico omogeneo.



«Un riconoscimento internazionale che premia gli sforzi compiuti dall'Amministrazione e dagli Uffici competenti» conclude Bassani, certo che «il percorso è ancora lungo e impervio, ma certi di riuscire a portare ancora risultati positivi, perchè Carrara mostri a tutti quanto sia bella e adatta a un turismo accessibile».