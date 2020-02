Economia



Nausicaa per l’ambiente: i micro-apparecchi elettronici si smaltiscono in farmacia

domenica, 2 febbraio 2020, 23:38

«Chi raccoglie semina civiltà». È questo il titolo della presentazione tenuta da Nausicaa Spa all'interno di "Vita all'aria aperta". Il salone, organizzato nel fine settimana a Carrarafiere per gli amanti delle attività e delle vacanze outdoor, quest'anno ha istituito agorà dedicate agli interventi di personaggi e realtà legati ai temi ambientali. E in questo ambito, Nausicaa e la sua dirigenza sono stati tra i protagonisti.

Stamani il presidente Luca Cimino, insieme ai consiglieri di amministrazione Gemma Ceccarelli e Riccardo Pollina, il responsabile comunicazione Giuseppe D'Aleo e l'educatrice Martina Basteri, sono intervenuti insieme all'assessore all'Ambiente del Comune di Carrara, Sarah Scaletti, per presentare i servizi e la mission di Nausicaa, il cui focus è centrato sulla tutela ambientale.

«L'impegno per il cittadino viene al primo posto – ha affermato Cimino – e in questi mesi l'azienda ha convogliato gran parte delle sue energie nella realizzazione del progetto di estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e sull'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, nonché dell'educazione ambientale scolastica. Nausicaa intende nell'immediato prendere accorgimenti importanti per favorire la cultura del riciclo, e uno di questi è rappresentato dalla possibilità di conferire pile esauste e micro Raee (apparecchiature elettroniche di piccole dimensioni come telecomandi, calcolatrici o smartphones non più funzionanti) presso le nostre farmacie comunali e i nostri studi medici nei nuovi contenitori dedicati. Il servizio sarà attivo a brevissimo».

«Abbiamo puntato molto sul progetto di educazione ambientale che stiamo proponendo alle scuole» ha evidenziato l'assessore Scaletti. «L'idea iniziale era creare un format che parlasse a bambini e ragazzi con i loro stessi linguaggi così da poter catturare la loro attenzione. Il risultato è un progetto fresco e innovativo, interamente sviluppato all'interno dell'azienda. I riscontri nelle scuole sono estremamente positivi e questo ci carica di entusiasmo: vogliamo proseguire su questa strada, lavorando con i giovanissimi che saranno il veicolo per portare anche nelle loro case una rinnovata coscienza ambientale».

Quello di "Vita all'aria aperta" è solo il primo della serie di eventi a cui la multiservizi prenderà parte nel corso del 2020. Prossimo appuntamento sarà la White Marble Marathon: nei pressi della partenza, l'azienda sarà presente in piazza Nazioni Unite col "Nausicaa Education Park", una grande area dedicata soprattutto ai più piccoli. Successivamente la municipalizzata parteciperà a un altro evento targato Imm-Carrarafiere: "Viva la terra!".