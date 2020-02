Economia



Prevenzione multa: il nuovo progetto di Confimpresa per aiutare le aziende

lunedì, 3 febbraio 2020, 11:37

Troppe le sanzioni contro aziende e commercianti: per fornire un aiuto concreto ai titolari di attività commerciali volto ad evitare di incorrere in continue e pesanti multe che possono mettere in ginocchio un’azienda in un’epoca già economicamente non felice, Confimpresa ha messo a punto un nuovo progetto, Prevenzione multa, che si fonda sulla consulenza gratuita con sopralluoghi in azienda che punti a prevenire le sanzioni.



“In città non si frenano le multe alle aziende – ha detto Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara - Siamo stati nuovamente contattati da commercianti multati pesantemente. Troppe aziende hanno subito sanzioni a seguito di controlli da parte delle autorità amministrative locali. Eravamo già intervenuti a fine della scorsa estate su questo triste fenomeno e ribadiamo che non è multando i titolari che si rimediamo eventuali mancanze e problematiche emerse durante un controllo. Come associazione mettiamo immediatamente in atto la consulenza gratuita “Prevenzione multa”. Effettueremo dei sopralluoghi gratuiti nelle aziende in modo da individuare eventuali problemi e quindi prevenire le sanzioni. Inoltre offriremo assistenza legale gratuita per tutti gli operatori, anche non soci. Chiediamo all’amministrazione un ruolo attivo e non solo passivo per gli operatori, valutando anche la situazione del commercio in evidente difficoltà”. Le saracinesche chiudono, la città è deserta e chi resta cerca di sopravvivere. E’ chiaro che elevare ripetutamente sanzioni a piccole e medie imprese significa avviare un percorso verso il loro tracollo ,soprattutto in questo periodo in cui la crisi economica non demorde.”