“Sartoria Carrara” guarda al futuro passando... dall'Australia

venerdì, 7 febbraio 2020, 17:49

di Beatrice Damonte

“Sartoria Carrara” guarda al futuro: i soci Sergio Greco Luciani e l’australiano Patrick Johnson aprono le porte dell’azienda e parlano di crescita del Made in Italy, di innovazione e della probabile crescita occupazionale nel territorio.

Dopo la nascita di “Sartoria Carrara”, nel 2016 l’incontro tra Sergio Greco Luciani e Patrick Johnson, e i primi anni di assestamento, che a tutto il 2019 hanno portato alla produzione di 4 mila 500 capi “su misura”, i soci decidono di festeggiare con i dipendenti il completamento della struttura e la prima reale occasione dove tutto è completo.

“E’ stato un viaggio dall’inizio di questo progetto - dice l’imprenditore Patrick Johnson - siamo partiti con circa dieci dipendenti in tutta l’azienda. Sergio ed io abbiamo deciso di voler costruire qualcosa che fosse un’azienda del “su misura” realmente specializzata, qualcosa che potessimo costruire per il futuro. Abbiamo voluto creare qualcosa che potesse avere il meglio della tradizione combinata alla tecnologia, che nel nostro settore abbonda, un’azienda innovativa”

Fondamentale per lo sviluppo di prodotti di qualità è la provenienza dei materiali, infatti “Sartoria Carrara” acquista i tessuti e i materiali da fornitori italiani, dalla lana a Biella, la seta a Como fino ai tessuti per le magliette a Bergamo. Ma altrettanto importante è il potenziale di un posto e “Carrara è una zona con una ricchissima storia sartoriale. Proprio lungo ad Avenza si trovava una delle prime sartorie in Italia. La competenza e la maestria di questi posti non è in nessun’altra parte del mondo e in Italia, sarebbe stato un peccato non dargli una sede e uno scopo” interviene in merito Johnson.

“Nella nostra zona abbiamo una tradizione incredibile – rimarca Greco Luciani – ci sono state moltissime sartorie, ma tutte hanno avuto l’idea di continuare a fare sempre allo stesso modo. Sì la tradizione è fondamentale, ma perché funzioni è necessario che venga veicolata in modo diverso, gestita in modo diverso e trovare sempre qualcosa di nuovo per restare competitivi nel settore”.

Per quanto riguarda gli investimenti sul territorio e la prospettiva di nuovi posti di lavoro, tutto dipende dalla richiesta di capi. L’anno 2019 si è chiuso con la produzione di 4 mila 500 capi e a fine 2020 si prevede di poter incrementare la produzione del 35-40 per cento. Pertanto la possibilità di apertura di nuovi posti di lavoro è tangibile, ma proprio per il livello di competenza necessario, c’è bisogno di un periodo di formazione di almeno 6 mesi, pertanto Greco Luciani dice: “Se viene proposto un progetto serio e fatto bene, si può mettere a disposizione l’azienda per formare le persone, a prescindere dall’assunzione che poi dipenderà, come spiegato,dalla richiesta di mercato”.