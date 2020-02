Economia



Sportello Fenapi: verifiche per accedere alla quattordicesima

sabato, 22 febbraio 2020, 15:05

La FENAPI di Massa Carrara ricorda che il beneficio della quattordicesima pensionati è stato esteso ad una più ampia platea. L’assegno aggiuntivo viene attribuito d’ufficio da parte dell’INPS, tuttavia è possibile presentare apposita domanda di ricostituzione avvalendosi dell’assistenza del patronato INAPI della Fenapi. Importante specificare, che il calcolo sul reddito dei pensionati per l’ottenimento della quattordicesima pensionati è individuale e che vi rientrano anche i redditi da capitale soggetti alla ritenuta alla fonte, le rendite derivate da affitto o dal possesso di terreni e fabbricati.

La FENAPI consiglia di verificare le proprie situazioni pensionistiche presso le sedi di Massa in Via Aurelia Ovest,139 e a Carrara in Via 7 Luglio,4.

Telefono 0585 74931