Economia



Telefonate di falsi addetti Enel, nuova truffa per accedere a dati sensibili

sabato, 15 febbraio 2020, 18:02

Una nuova truffa corre sulla linea telefonica e stavolta ha fatto tappa proprio a Carrara. A segnalarla è l'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori, Adoc alta Toscana: "Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni tutte molto simili fra loro – spiegano il presidente Mauro Bartolini e la referente Valentina Sparavelli -. Di fatto, ai cittadini stanno arrivando delle telefonate da un numero di cellulare, quindi ben rintracciabile; quando si risponde ci si trova in contatto con alcune persone che si spacciano per addetti di Enel. In realtà sono promotori che richiedono dati sensibili a chiunque risponda al telefono. Lo fanno anche se il soggetto in questione non ha titolarità su alcuna utenza di luce o gas". Un comportamento che ha tutte le caratteristiche del raggiro ai danni non solo dei consumatori ma anche di tutti i cittadini che al momento non hanno intestata alcuna utenza. E le modalità con cui terminano le telefonate lasciano davvero tanti seri dubbi: "A questi promotori non importa assolutamente che dall'altra parte il cittadino si dica assolutamente disinteressato a qualsiasi offerta o informazione – concludono da Adoc -. Prima di chiudere la telefonata salutano dicendo chiaramente nome e cognome della persona con cui hanno parlato e concludono con 'pensiamo a tutto noi'. Ed è preoccupante non sapere a che cosa si riferiscano. Per questo invitiamo chiunque si sia trovato in una situazione come questa a rivolgersi al più presto a un'associazione di categoria per evitare ogni problema".