Economia



Vox Italia, successo del convegno contro l'escavazione selvaggia del marmo

lunedì, 24 febbraio 2020, 08:47

Si è svolto con successo il convegno promosso ieri pomeriggio, domenica 23 febbraio, dal circolo di "Vox Italia" di Massa-Carrara, e avente a tema la tutela delle Alpi Apuane contro l'escavazione selvaggia del marmo.



"Crediamo nella tutela del bene comune e dell'ambiente, che deve prevalere sugli interessi dei singoli, come previsto dalla Costituzione" ha spiegato Simone Ziviani, attivista del movimento sovranista che si ispira al pensiero del filosofo piemontese Diego Fusaro, nel presentare i relatori.

Nel corso dell'incontro è stato proiettato il documentario "Cave cavem" di Alberto Grossi, una tagliente denuncia del disastro ambientale in corso sui monti apuani; in seguito gli insegnanti Elia Pegollo e Franca Leverotti, nei loro interventi, hanno aggiunto ulteriori elementi, delineando un quadro, nel complesso, assai grave, spiegando che l'impatto economico dell'industria del marmo sulla società nel suo insieme è meno rilevente di quanto sostengono i concessionari delle cave, e che comunque bisogna considerare anche i costi ambientali, che andranno a ricadere sulle generazioni future. Inoltre è stato citato l'ex procuratore della repubblica di Massa, Aldo Giubilaro, che nel 2016 denunciò che il 75% dei ricavi del marmo sono al nero, e che anche altre regole sono sistematicamente evase. In questo senso, i relatori e tutti gli ambientalisti apuani aspettano con fiducia di sapere se il Tar accoglierà il ricorso contro il Pit (piano di indirizzo territoriale della regione Toscana) che ha consentito di riaprire cave chiuse da 30 anni o di scavare sopra i 1200 metri.

Nei prossimi giorni Vox tornerà ancora sul tema del marmo con un altro incontro pubblico, nel quale si affonterà il tema di un eventuale sviluppo economico alternativo a quella che è la monocultura del marmo.