Economia



A.I.L apuana non sarà in piazza con le uova di Pasqua ma lancia un appello: ”Donate comunque, è importante”

sabato, 28 marzo 2020, 10:08

I volontari della a Sezione provinciale dell’A.I.L. di Massa-Carrara così come quelli dell’ Associazione nazionale ieri e stamani non saranno nelle varie piazze apuane perla vendita a scopo benefico delle uova di Pasqua.

Lo comunica in una nota il presidente dottor Ezio Szorenyi. ”Ciao - scrive il presidente - per la prima volta dopo 26 anni, non potremo scendere in piazza con le Uova di Pasqua e molte delle attività che supportiamo sono a rischio. L'emergenza Coronavirus (COVID-19) ha esposto ognuno di noi a rischi che non avremmo mai potuto immaginare. Chi lotta contro un tumore del sangue rischia molto di più. Dona ora e aiutaci a continuare a sostenere i fondamentali servizi per affrontare la malattia. Ogni piccola cifra che potrai donare potrà fare la differenza in questo momento.”

Il responsabile A.I.L, apuano precisa comunque che ”da oggi è online la campagne facebook #iosonoarischio che potete visualizzare al seguente link: https://bit.ly/2xAupzD, Vi preghiamo di contribuire e condividerla il più possibile. Invitate anche tutti i vostri amici alla raccolta fiondi che è possibile anche utilizzando l'IBAN della nostra sezione provinciale di Massa Carrara: IT 09I0617524504000081751180. Grazie per il vostro aiuto!!!!!”.

Il dottor Szorenyi aggiunge che “da oltre mezzo secolo, A.I.L. scende in piazza in due momenti dell’anno, con le tradizionali manifestazioni di raccolta fondi, legate alle Stelle di Natale e alle Uova di Pasqua. Quest’anno, purtroppo, l’appuntamento con le uova, fissato per il 27, 28 e 29 marzo, non potrà avere luogo ma chiediamo a tutti i cittadini di donare comunque perché i volontari anche se non potranno per legge scendere in piazza continueranno ad essere attivi per aiutare tutti i pazienti. Donare significa anche sostenere le varie iniziative dell’Associazione apuana come le preziose borse di studio per medici che notevolmente contribuiscono alle cure dei molti , purtroppo, soggetti colpiti. Spesso si tratta di bambini. Infatti, in età pediatrica i tumori più diffusi sono quelli ematologici e nel 25% dei casi si tratta di leucemia acuta. Come è noto le leucemie croniche, la cui velocità di progressione è inferiore, invece, sono più comuni tra gli adulti.. Si tratta di tumori del sangue dovuti all’incontrollata proliferazione delle cellule del midollo osseo, che non riesce più a produrre le normali cellule del sangue, come globuli rossi e piastrine, ma anche globuli bianchi, fondamentali per le nostre difese immunitarie. Chi ne soffre è quindi in una condizione immunodepressione che impone enormi cautele. Il paziente con diagnosi di tumore del sangue è particolarmente fragile in quanto il suo sistema immunitario è gravemente depresso e quindi conclude il dottor Ezio Szorenyi - ricordo l’hashtag #IOSONOARISCHIO.”