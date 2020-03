Economia



Campagna raccolta fondi per emergenza ospedali: importante chiarimento di Tarantino

martedì, 17 marzo 2020, 18:02

Un chiarimento importante per la raccolta fondi per presidi sanitari per gli ospedali arriva da Daniele Tarantino presidente di Confimpresa. "I presidi degli ospedali - ha detto Tarantino - sono ormai al termine, per tutelare i nostri operatori sanitari in prima linea, abbiamo deciso di provvedere a ordinare mascherine e tute protettive. Io, Daniele Tarantino, responsabile dell'effettivo trasferimento della donazione, come segretario di Confimpresa Toscana e insieme alle nostre sedi della Liguria, vista la situazione critica del nostro ospedale delle Apuane per quanto riguarda i presidi, sto raccogliendo fondi per poter fornire il materiale necessario.Abbiamo deciso di usare gofoundme per tutelare i donatori visto il momento di emergenza e per offrire la massima trasparenza. Qualsiasi importo speso, sarà pubblicato nella pagina. Gli unici che possono raccogliere fondi tramite solo ed esclusivamente Gofoundme sono il sottoscritto, Daniele Tarantino, e Matteo Bertucci. http://email.gofundme.com "