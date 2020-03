Economia



Coronavirus, caos al porto di Spezia: la testimonianza di un camionista

martedì, 10 marzo 2020, 19:21

di vinicia tesconi

Paradossalmente, a volte, la cura è peggio della malattia: da stamani il porto di La Spezia ha messo in atto le misure di controllo e prevenzione del contagio da coronavirus per quanto riguarda l’ingresso degli autotrasportatori che devono caricare merci, ma il provvedimento ha finito per creare proprio quella situazione di pericolo – grande assembramento di persone per un periodo molto lungo – che invece avrebbe dovuto evitare. A raccontare la situazione paradossale è un autotrasportatore carrarese che, come moltissimi suoi colleghi è uno dei frequentatori abituali dello scalo spezzino, dotato, per questo, di un’apposita tessera che gli ha sempre permesso di avere un accesso più veloce alle banchine di carico. “ Da stamani non è possibile usare la procedura di accesso veloce con la tessera – ha spiegato il camionista – ma tutti devono seguire la procedura molto più lenta riservata a chi viene occasionalmente a caricare merci in questo porto. Noi camionisti non abbiamo avuto limitazioni nel nostro lavoro e nella libera circolazione sulle strade a causa dell’epidemia in corso, quindi possiamo continuare a lavorare come al solito. Ma con questa procedura, che prevede la consegna di tutti i documenti relativi al carico e alle destinazioni e l’attesa del via libera con la chiamata del numero di targa, stamani si è creato un caos che non accenna a diminuire. Non ci hanno permesso di aspettare in coda restando ognuno sul nostro camion , quindi in perfetta sicurezza secondo le norme emanate in questi giorni, ma ci hanno fatti stare tutti sotto un tendone di fronte a due schermi sui quali a turno compaiono i numeri di targa ammessi all’entrata. Essendo molto lenta la procedura ci siamo ritrovati in tantissimi tutti ammassati in questa zona per vedere se veniva chiamata la nostra targa.”.

I camion che caricano a La Spezia sono tutti di merci non alimentari, quindi non hanno l’urgenza della consegna, ma la nuova procedura causerà ugualmente molti ritardi per l’arrivo delle merci a destinazione. Ciò che più ha impensierito la categoria degli autotrasportatori, tuttavia, è stato proprio l’essersi ritrovati in una situazione che, con le leggi vigenti, è considerata pericolosa e illegale.