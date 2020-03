Economia



Coronavirus, Confimpresa: “Chiudete le fabbriche per il bene degli operai e delle loro famiglie"

sabato, 14 marzo 2020, 18:27

La richiesta è nata dalla notizia di un primo contagio in un grande cantiere di Carrara : di qui l’appello perentorio di Confimpresa affinchè il governo chiuda le fabbriche per salvaguardare la salute dei lavoratori e delle loro famiglie. “Nessuna paga vale la loro salute – ha detto Daniele Tarantino presidente di Confimpresa - Adesso teniamoli a casa, per il loro bene e per le loro famiglie. Inoltre, in questo particolare momento di crisi, chiediamo la sospensione dei canoni di locazione abitativi e commerciali. Lo chiediamo alle amministrazioni locali ma questo provvedimento dovrebbe essere esteso a tutto il territorio nazionale”. La decisione di abbassare le serrande dei negozi e degli esercizi commerciali, senza considerare il rischio che si corre nelle fabbriche, sta creando momenti di forte preoccupazione.

Confimpresa ha dunque scelto di scendere in prima linea a fianco degli altri sindacati: “Devono essere garantiti a tutti i livelli di sicurezza sanitari – ha continuato Tarantino - Vanno chiuse le aziende produttive del territorio per la sanificazione, messa in sicurezza e riorganizzazione del lavoro. Chiaro che i lavoratori sono spaventati: a casa hanno la loro famiglia. Che senso ha chiudere le scuole e tenere i bambini in casa se poi il padre operaio, dopo aver lavorato a contatto di un centinaio di persone, torna tra di loro? Vanno attivati immediatamente i protocolli di sicurezza nelle fabbriche e nelle aziende produttive a tutela della salute dei lavoratori fino a quando non abbiamo la certezza e la sicurezza che nessuno sarà più in pericolo. Servono provvedimenti urgenti”. Daniele Tarantino ha lanciato l’appello dalla sua pagina facebook e i molti commenti al suo post hanno evidenziato il bisogno di spiegazioni che la gente oggi, in questo clima di caos totale, non ha.