Coronavirus, De Pasquale: “Stop ai mercati, ma saranno recuperati”

Altri articoli in Economia

martedì, 10 marzo 2020, 19:21

Camionisti ammassati in un tendone in attesa di entrare nel porto di Spezia: l’applicazione delle nuove misure di sicurezza innesca le situazioni indicate come pericolo per la diffusione del virus

martedì, 10 marzo 2020, 12:43

Confartigianato Imprese Massa Carrara, al fine di supportare e aiutare le Imprese e le Famiglie di tutta la provincia e rispondere a tutti i quesiti sull'evolversi della situazione in merito alle disposizioni e le misure del governo, ha istituito un ulteriore numero verde gratuito 800 951 118

lunedì, 9 marzo 2020, 19:38

Questa mattina una piccola delegazione di titolari di partita Iva coordinati da Stefano Agnesini e Alfreda Pistone, coordinatori regionali della Toscana dell'Associazione Partite Iva insieme per cambiare con sede nazionale a Monopoli in provincia di Bari, si sono recati in camera di commercio di Massa e Carrara

lunedì, 9 marzo 2020, 11:58

Antonio Tonioni, presidente sezione prodotto ortofrutta di Confagricoltura Toscana, lancia il proprio appello alle istituzioni

sabato, 7 marzo 2020, 11:30

Il segretario provinciale Uilposte, Paolo Lippi: "Monitoriamo la situazione. Previsto anche l'arrivo di mascherine per gli sportelli, ingressi contingentati"

venerdì, 6 marzo 2020, 12:14

Il marmo di Carrara protagonista alla TV giapponese. L'opera, Lovers, è firmata dall'artista Minako Yoshino ed è stata creata grazie al supporto della Cooperativa Gioia. A parlarne anche Nippon TV. Ricci: "Un messaggio importante in questo momento difficile per la nostra economia"