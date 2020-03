Economia



Coronavirus, la raccolta fondi della Fondazione Marmo supera 1 milione di euro

sabato, 28 marzo 2020, 14:51

Oltre 1 milione di euro. E' quanto ha messo insieme in pochi giorni, meno di una settimana, la campagna straordinaria lanciata dalla Fondazione Marmo Onlus per aiutare gli ospedali, a cominciare dal Nuovo Ospedale Apuano, e le associazioni del Terzo Settore che sono in prima fila nella battaglia contro il Coronavirus.

Una campagna promossa soprattutto attraverso il passa-parola fra imprenditori e cittadini e sui social (dopo la pagina Facebook, la Fondazione Marmo ha aperto anche una pagina Instagram per far sensibilizzare l'opinione pubblica interessata a dare una mano) che ha riscontrato subito tantissime adesioni. "Ovviamente – dicono dalla Fondazione Marmo – sul nostro conto corrente sono arrivate anche cifre importanti e ingenti da parte di alcune imprese, ma quello che sta caratterizzando questa raccolta fondi è la sua trasversalità. Perché arrivano bonifici non solo dalle imprese legate al mondo del marmo, ma anche da aziende e imprenditori di Carrara e della nostra provincia di altri settori, dall'edilizia alla meccanica,al commercio al turismo, da tanti liberi professionisti e anche da tantissimi singoli cittadini." Risorse che fin qui hanno permesso alla Fondazione Marmo sia di rispondere a esigenze immediate degli ospedali e dell'associazionismo come ad es mascherine, magliette e tute anti-contaminazione, ventilatori sia di predisporre acquisti di macchinari come l'ecografo per il NOA che è stato consegnato giovedì al dottor Baratta o come le due ambulanze appositamente attrezzate per trasportare i malati di Covid 19 che sono in consegna alla Pubblica Assistenza di Carrara.

"Sicuramente queste donazioni sono una prova di fiducia importante per la nostra Onlus che è nata solo un paio d'anni fa – commentano alla Fondazione Marmo – ma soprattutto sono la dimostrazione tangibile di quanto la nostra comunità in tutte le sue componenti voglia stare a fianco in maniera molto concreta con chi ogni giorno negli ospedali e nelle associazioni lotta per salvare le vite di tanti nostri concittadini e per sconfiggere Covid - 19". "In questi giorni- concludono dalla Fondazione – stiamo ricevendo, sia sui sociale che privatamente, tante attestazioni di stima e di ringraziamento da coloro a cui stiamo dando una mano: medici, infermieri, direttori di ospedali, volontari, forze di polizia. Noi vorremmo cogliere questa occasione invece per ringraziare pubblicamente tutti loro perché stanno facendo un lavoro eccezionale e difficile. Stanno combattendo una guerra in prima linea e mai come questa volta la loro vittoria sarà la vittoria di tutti noi".

(Chi volesse contribuire può farlo versando direttamente sul conto corrente IT61R0306909606100000172060 - Intesa Sanpaolo - Emergenza Covid-19. Tutte le informazioni si trovano anche nelle pagine Facebook www.facebook.com/fondazionemarmo e Instagram della Fondazione Marmo per promuovere l'iniziativa)