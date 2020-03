Economia



Coronavirus, l'appello di estetisti e parrucchieri: "Ora che siamo chiusi non rivolgetevi ad abusivi"

sabato, 14 marzo 2020, 13:57

"Ora che siamo chiusi non rivolgetevi agli abusivi. E' un rischio enorme per la salute di tutti": è il messaggio che Cna Massa Carrara sta facendo circolare via social dall'11 marzo, all'indomani dell'ulteriore restrizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria che ha disposto la chiusura anche per estetisti, parrucchieri e centri estetici. Con le oltre 450 attività chiuse, fino al 25 marzo, il rischio che i consumatori possano rivolgerci agli abusivi, operatori irregolari che lavorano in casa o a domicilio senza rispettare norme igienico sanitarie e pagare le tasse, è ancora più elevato. Secondo una recente indagine di Cna ogni tre imprese regolari, una è abusiva. Stiamo parlando di almeno centocinquanta, forse duecento, tra parrucchieri, estetiste, tatuatori e professionisti della bellezza che esercitano la professione in maniera illegale, non rispettando le più elementari normative in materia di salute e sicurezza, senza autorizzazione, in casa, in garage o a domicilio. "In questo momento, più che mai – commenta Bruno Papini, Presidente di Unione e Benessere di Cna – è dannoso rivolgersi a chi opera nel sommerso senza seguire norme igienico-sanitarie. Fino a prima dell'ultimo decreto le attività potevano operare, su prenotazione, nel rispetto delle misure previste come l'uso della mascherina o dei guanti, ma oggi non è più permesso. Anche su prenotazione". Cna è pronta a segnalare, alle forze dell'ordine, casi di abusivismo, attività irregolari o che non rispettano il decreto: "le attività devono restare chiuse. Dovremo tutti pazientare un po' e dare priorità alla salute restando in casa, evitando di uscire se non per le strette necessità. Solo così potremo evitare la diffusione del contagio. Ringrazio, a nome di Cna, tutte le imprese per il grande senso di responsabilità e di serietà che stanno dimostrando anche in questo delicato momento. Per un'attività, 15 giorni di chiusura, rappresentano una voragine economica nella gestione periodica delle spese ma è un sacrificio che dobbiamo fare. Tutti. Quando tutto sarà finito potremo tornare ad avere cura della nostra immagine. Ora è un tema secondario rispetto al grande obiettivo collettivo che abbiamo di fronte".