CTT risponde alle accuse sulla presunta carenza di applicazione delle norme anti Covid-19

sabato, 28 marzo 2020, 14:51

Oltre 1 milione di euro. E' quanto ha messo insieme in pochi giorni, meno di una settimana, la campagna straordinaria lanciata dalla Fondazione Marmo Onlus per aiutare gli ospedali, a cominciare dal Nuovo Ospedale Apuano, e le associazioni del Terzo Settore che sono in prima fila nella battaglia contro il...

sabato, 28 marzo 2020, 10:08

I volontari della a Sezione provinciale dell’A.I.L. di Massa-Carrara così come quelli dell’ Associazione nazionale ieri e stamani non saranno nelle varie piazze apuane perla vendita a scopo benefico delle uova di Pasqua

sabato, 28 marzo 2020, 09:56

La FENAPI ricorda che Il decreto legge Cura Italia ha previsto, ad oggi, una indennità, che non concorre alla formazione del reddito, per il mese di marzo, di 600 euro per alcune categorie, in seguito all’emergenza sanitaria COVID -19

giovedì, 26 marzo 2020, 17:00

Le linee guida dell'Adoc Alta Toscana: "Val"Sospensione mutuo, estese le possibilità di accedere al fondo di solidarietà mutui prima casa. Basta un semplice modulo da presentare alla banca"

giovedì, 26 marzo 2020, 13:16

A seguito delle dichiarazioni di un’associazione dei commercianti, è doverosa una precisazione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le consegne a domicilio

mercoledì, 25 marzo 2020, 14:47

L’Internazionale Marmi e Macchine Carrara e la CCIAA di Massa Carrara-Istituto Studi e Ricerca intensificheranno la loro collaborazione per approfondire l’analisi e lo studio dell’economia lapidea comprensoriale. Il tutto è finalizzato a rendere i servizi al sistema delle imprese apuane e Comprensoriali ancor più solidi ed efficaci