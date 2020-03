Economia



Delegazione di titolari di partita Iva in Camera di Commercio

lunedì, 9 marzo 2020, 19:38

Questa mattina una piccola delegazione di titolari di partita Iva coordinati da Stefano Agnesini e Alfreda Pistone, coordinatori regionali della Toscana dell'Associazione Partite Iva nsieme per cambiare con sede nazionale a Monopoli in provincia di Bari, si sono recati in camera di commercio di Massa e Carrara.

Osservando tutte le norme previste dal DPCM dell'8 marzo, infatti ci tiene a precisare Stefano Agnesini “questa iniziativa era nata sotto forma di sit-in dove avevamo diverse centinaia di persone viste le numerose adesioni a questa iniziativa ma purtroppo in ottemperanza al decreto abbiamo contenuto il tutto infatti siamo qui in sette persone a distanza di almeno un metro, non ci siamo salutati se non a distanza proprio per far vedere che siamo noi i primi a dare il buon esempio”.

Il Presidente Dino Sodini dell'ente camerale ci ha ricevuto e ha ascoltato tutte le nostre istanze abbiamo protocollato e consegnato nelle sue mani il documento contenente tutti i punti che la nostra associazione ha ritenuto opportuno protocollare, si confermato al nostro fianco ha espresso tutte le sue preoccupazioni reali per questa epidemia, asserendo che bisogna farci ognuno portavoce del buon senso atto a contenere questi contagi auspicando che tutto questo possa passere nel breve tempo possibile anche perché le imprese non reggerebbero questa situazione per molto.

Tutti i presenti purtroppo hanno spiegato che in questa situazione non è possibile andare avanti anzi alla fine sarebbe meglio essere inseriti tutti nella zona rossa perché il calo di presenze è numeroso e tutto questo non aggrava di poco la situazione. Non siamo zona rossa per ricevere i contributi ma siamo zona rossa perché non ci sentiamo sicuri di niente.

Questi i punti di richieste e proposte:

Sospensione totale di almeno 180 giorni di tutte le imposte dirette con un eventuale rimodulazione in base al danno subito a fine emergenza su base semestrale; Moratoria su mutui e finanziamenti bancari in ammortamento, con l'attivazione del fondo centrale di garanzia, per un periodo di 12 mesi; Azzeramento delle imposte locali: IMU, TARI, ICS, TOSAP, addizionali Regionali e comunali; Accordi con gli istituti di credito per evitare che possibili sconfinamenti e/o insoluti possano danneggiare il rating creditizio delle imprese con particolare attenzione alle posizioni in affidamento; Bloccare e/o sospendere l'adeguamento allo scontrino elettronico per chi non lo avesse ancora fatto; Sospensione del pagamento per almeno 12 mesi delle rate di Agenzia delle entrate riscossione sia esse in corso con la rottamazione che regolare ammortamento; Delucidazioni in merito alle misure varate nello stanziamento ultimo del consiglio dei ministri; Prestiti di liquidità studiati ad hoc con rimborsi rateali a tasso zero senza tener conto delle centrali rischi e privi di garanzia; Annullamento per l'anno 2020 del diritto camerale e delle altre imposte di competenza; Stanziamento ed erogazione da parte di ogni Ente che istituzionalmente ne abbia possibilità, di Liquidità URGENTE a fondo perduto; Sospensione fermo amministrativo a data da definirsi; Eliminazione pignoramenti dei conti correnti.

Stefano Agnesini ovviamente intende ringraziare il presidente Dino Sodini della CCIAA di Massa Carrara della disponibilità e della fattiva collaborazione, le forze dell'ordine che hanno garantito lo svolgimento, Alfreda Pistone e tutto il direttivo Nazionale dell'Associazione Partite iva insieme per cambiare, Il presidente nazionale Giuseppe Palmisano che ha fatto e sta facendo un miracolo basti pensare che da qualche mese ha creato questo gruppo e ad oggi siamo oltre 300000 iscritti, i presenti Leonardo, Claudia, Stefania,Barbara ed Andrea. Tutti gli organi di stampa ed informazione. Alfreda Pistone chiude intervenendo anche lei, uniti si può fare tanto, la nostra pagina di Facebook della Toscana conta gia più di 700 iscritti, iscriviti anche te a Partite Iva (Toscana) insieme per cambiare.

Quindi per aderire basta iscriversi a https://www.facebook.com/groups/2581039895515006/