Dispositivi di protezione per tutti gli addetti di strutture sanitarie: la richiesta di Usi-S Cit Toscana

martedì, 31 marzo 2020, 12:50

A Carrara il 28 scorso avrebbe dovuto tenersi una grande giornata di prevenzione sulle malattie cardio vascolari, metaboliche ed altro con ben 40 specialisti, invece tutto è saltato

martedì, 31 marzo 2020, 12:33

Come su ogni elemento relativo alla drammatica pandemia in corso, anche sulle mascherine si sono aperte le fazioni dei favorevoli e dei contrari in mezzo alle quali è passato un fiume in piena di spiegazioni dallo scientifico al kitch

domenica, 29 marzo 2020, 10:35

CTT risponde alle accuse sulla presunta carenza di applicazione delle norme anti Covid-19: “Fin dall’inizio, Ctt nord ha applicato tutte le disposizioni normative nazionali e le linee guida regionali”

sabato, 28 marzo 2020, 14:51

Oltre 1 milione di euro. E' quanto ha messo insieme in pochi giorni, meno di una settimana, la campagna straordinaria lanciata dalla Fondazione Marmo Onlus per aiutare gli ospedali, a cominciare dal Nuovo Ospedale Apuano, e le associazioni del Terzo Settore che sono in prima fila nella battaglia contro il...

sabato, 28 marzo 2020, 10:08

I volontari della a Sezione provinciale dell’A.I.L. di Massa-Carrara così come quelli dell’ Associazione nazionale ieri e stamani non saranno nelle varie piazze apuane perla vendita a scopo benefico delle uova di Pasqua

sabato, 28 marzo 2020, 09:56

La FENAPI ricorda che Il decreto legge Cura Italia ha previsto, ad oggi, una indennità, che non concorre alla formazione del reddito, per il mese di marzo, di 600 euro per alcune categorie, in seguito all’emergenza sanitaria COVID -19