Emergenza Coronavirus: numero verde a disposizione di imprese e persone

lunedì, 9 marzo 2020, 19:38

Questa mattina una piccola delegazione di titolari di partita Iva coordinati da Stefano Agnesini e Alfreda Pistone, coordinatori regionali della Toscana dell'Associazione Partite Iva insieme per cambiare con sede nazionale a Monopoli in provincia di Bari, si sono recati in camera di commercio di Massa e Carrara

lunedì, 9 marzo 2020, 11:58

Antonio Tonioni, presidente sezione prodotto ortofrutta di Confagricoltura Toscana, lancia il proprio appello alle istituzioni

sabato, 7 marzo 2020, 11:30

Il segretario provinciale Uilposte, Paolo Lippi: "Monitoriamo la situazione. Previsto anche l'arrivo di mascherine per gli sportelli, ingressi contingentati"

venerdì, 6 marzo 2020, 12:14

Il marmo di Carrara protagonista alla TV giapponese. L'opera, Lovers, è firmata dall'artista Minako Yoshino ed è stata creata grazie al supporto della Cooperativa Gioia. A parlarne anche Nippon TV. Ricci: "Un messaggio importante in questo momento difficile per la nostra economia"

giovedì, 5 marzo 2020, 16:20

L’emergenza coronavirus ha colpito l’attività del 70% degli artigiani e delle micro e piccole imprese, ed in questo momento non sappiamo se, come e quando questa surreale situazione di paralisi avrà fine – così è intervenuto in una nota stampa il Direttore di Confartigianato Gabriele Mascardi

mercoledì, 4 marzo 2020, 16:18

Servizi prima infanzia, assistenza domiciliare, servizi complementari come quelli di pulizia e ristorazione e tutto l'ambito del turismo sociale. Sono tutti i settori della cooperazione di tipo A e tipo B che coinvolgono circa 30mila lavoratori in Toscana, che rischiano di essere duramente colpiti dagli effetti dell'allarme Coronavirus