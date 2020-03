Economia



Enzo Perfetto (Cobas): "Il Nuovo Pignone va chiuso per l'emergenza per tutelare la salute dei lavoratori"

mercoledì, 18 marzo 2020, 12:55

Si riporta di seguito il comunicato di Enzo Perfetto, delegato per il sindacato Cobas, riguardante la posizione dello stesso a seguito di un caso di coronavirus nella nota azienda apuana:

Un caso di coronavirus al cantiere del Nuovo Pignone di Carrara. Ad ammalarsi un dipendente di una delle ditte esterne dell'indotto che lavorano nel cantiere. La fabbrica è stata chiusa venerdì 13 marzo per la necessaria sanificazione.

Per noi del S.I. COBAS i lavoratori del Nuovo Pignone possono e devono astenersi in quanto non svolgono mansioni strettamente legate alle necessità di sopravvivenza e di garanzia della salute di tutta la popolazione.

L'articolo 44 del D. Lgs 81/08 (intitolato "Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato) stabilisce: "il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa".

Dunque è evidente che in un contesto quale quello attuale (quale pericolo può mai essere più grave e immediato di una pandemia in fase di continua espansione?) le norme già esistenti sulla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro prevedono la non punibilità e non contestabilità del lavoratore che si astiene dallo svolgere la prestazione per preservare la sua incolumità. Il documento con raccomandazioni e buoni propositi - Protocollo di regolamentazione delle misure per i contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 - firmato il 14 marzo scorso da governo, padroni e sindacati collaborazionisti CGIL/CISL/UIL, invece che riaffermare questo sacrosanto diritto e casomai specificarlo e allargarlo sotto il profilo della tutela dei livelli salariali, tende ad eluderlo, vanificarlo e ad annullarlo. Il S.I. Cobas al contrario, nell'indicare come necessità prioritaria ed immediata l'astensione dal lavoro di tutte le categorie che non svolgono mansioni strettamente legate alle necessità di sopravvivenza e di garanzia della salute di tutta la popolazione, non fanno altro che riaffermare e ribadire quanto previsto dal D.Lgs 81/08, da innumerevoli leggi e norme del codice civile, e in ultimo degli articoli 2 e 32 della Costituzione, per i quali la Repubblica considera supremi e inviolabili il diritto alla vita e la salute.

Di fatto, almeno 15 milioni di lavoratori del settore privato e della grande, media e piccola industria vengono lasciati completamente in balia del coronavirus e del più totale arbitrio dei padroni, che mossi dal loro tornaconto economico, vengono lasciati liberi di chiudere mettendo tutti in ferie forzate, o restare aperti, il più delle volte senza la benché minima misura di prevenzione dai contagi e come nel caso del Nuovo Pignone di Carrara ricorrendo ad operai di ditte esterne.

Il SI Cobas ritiene la condotta di padroni e governo gravissima e irresponsabile.

Per questo è stato proclamato nei giorni scorsi lo stato di agitazione nazionale ad oltranza: in una situazione di caos come quella attuale, il nostro primo dovere è di tutelare sia la salute che il salario dei lavoratori, quindi per noi ogni iniziativa di sciopero o di sciopero bianco che parte dal basso nei luoghi di lavoro a causa delle mancate misure di tutela e prevenzione dal contagio è pienamente legittima ed in linea con lo stato di agitazione nazionale ad oltranza senza escludere il ricorso allo sciopero generale nazionale di tutte le categorie lavorative.

Se poi il governo non si decide a chiudere tutte le attività non essenziali all'approvvigionamento di generi di prima necessità, garantendo al contempo la continuità del salario pieno per tutti, si dovrà assumere la responsabilità delle conseguenze gravi ed incalcolabili che si determineranno nei luoghi di lavoro.

In nome della salvaguardia della salute individuale e collettiva ribadiamo il diritto di lavoratori e lavoratrici di tutti i comparti di rimanere a casa, ad eccezione di chi opera nei servizi veramente essenziali. In questa direzione abbiamo promosso lo stato di agitazione nazionale che si traduce, in questa fase particolare di pandemia, nell'indicazione di astenersi in massa dal lavoro, anche laddove possano sussistere (ma sarà molto difficile che ciò avvenga) le condizioni di sicurezza previste dal protocollo e dai vari DPCM, reclamando il diritto ad usufruire degli ammortizzatori sociali con l'obiettivo di integrazione al 100 % del salario. Questa modalità di lotta vogliamo metterla in atto proprio perché ci rendiamo conto che da parte governativa e padronale, al primo posto, c'è il profitto a costo della vita dei lavoratori. Con un approccio irresponsabile verso la vita umana o meglio di tipo criminale, si è disposti a sacrificare salute e vita di migliaia di persone. Abbiamo, come sindacati, visto e constatato in questi primi venti giorni di epidemia da coronavirus quali sono state le condizioni lavorative all'interno delle fabbriche e dei magazzini della logistica.

Si vorrebbe lasciare ad intendere che basta oggi un protocollo per garantire la sicurezza sul lavoro, quando, tra le altre cose, diversamente da quello che viene fatto per chi porta a pisciare il cane che può incorrere in una condanna penale, non è prevista alcuna sanzione per chi non garantisce la salute e la vita della forza lavoro.

Per salvaguardare la vita e la salute dei lavoratori e dei cittadini, proponiamo che si avvii una prima tornata di giorni di astensione collettiva dal lavoro, pretendendo un "salario di quarantena" così come stanno iniziando a rivendicare molte altre figure del lavoro precario che oggi sono già senza lavoro e senza salario.

E' evidente che il rimanere a casa deve, non solo, essere un diritto, ma, soprattutto, un dovere per tutti, ad eccezione solo per quelle persone che lavorano nei servizi essenziali.

Diamo vita a partire da questa settimana ad una vera astensione di massa dal lavoro in difesa della salute e della vita di tutti. Dobbiamo pretendere dal governo che vengano adottate misure economiche appropriate che consentano di lasciare a casa lavoratori e lavoratrici, (CIG ordinaria, CIG in deroga, FIS, ecc.) e dobbiamo rivendicare sin da ora il 100% della retribuzione.

D. B.