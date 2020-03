Economia



Il dramma del servizio di trasporto pubblico urbano nell’emergenza Coronavirus: extracomunitari viaggiano senza alcuna protezione né controllo

sabato, 21 marzo 2020, 14:40

di vinicia tesconi

Gli autobus urbani come terra di nessuno in cui terminano i controlli sugli stringenti limiti posti dal governo alla popolazione per contenere la drammatica diffusione dell’epidemia da coronavirus. Questa è la sintesi di ciò che emerge dai racconti di autisti e controllori che anche nei giorni dell’obbligo per tutti di restare a casa, devono comunque lavorare e garantire il servizio.

Scene allucinanti divenute quotidiana realtà con la quale è costretto a convivere il personale che lavora sui mezzi del trasporto pubblico urbano. A farsi portavoce dei drammatici disagi vissuti dalla categoria è ancora una volta l’organizzazione sindacale CUB TRASPORTI, da sempre impegnata in attività propedeutiche, in ricerche, analisi e azioni per la promozione ed il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel trasporto pubblico locale nelle aziende operanti sul territorio toscano.

Tra le prime segnalazioni che arrivano da Cub ci sono le moltissime infrazioni all’obbligo di restare a casa, salvo motivi di comprovata necessità ( per i quali, appunto, è mantenuto anche il servizio pubblico di trasporto) compiute da un numero ancora molto grande di persone, molte delle quali mostrano palesemente di interpretare l’emergenza come un’occasione di vacanza non esitando ad usare i bus e i treni regionali per fare gite nelle giornate di bel tempo. Ma ancor più grave della presenza dei gitaioli incoscienti è quella di una larga fascia si soggetti poco raccomandabili che hanno colto il vantaggio del minor controllo effettuato sui bus per spostarsi e svolgere attività fuori dalla legge. Procedendo nell’elenco delle criticità si arriva alla gravissima mancanza di presidi protettivi per il personale che, in quasi tutti i casi, non è dotato né di mascherine né di guanti e deve lavorare su mezzi che non vengono mai sanificati.

Tra le persone dalla dubbia fedina penale, sui bus, viaggiano liberamente e senza alcun controllo anche molti extracomunitari, sprovvisti di mezzi di protezione dal contagio e del certificato che giustifichi i loro spostamenti, che adducono la non conoscenza della lingua italiana per giustificarsi. Frequenti anche le aggressioni verbali a quegli autisti che cercano di far valere un minimo di controllo e chiedono l’intervento delle forze dell’ordine per controllare soggetti sospetti. In un video girato ieri a Lucca, si vede un uomo, noto pregiudicato, forzare la chiusura delle porte del bus e fuggire per evitare l’arrivo dei poliziotti. A fronte di una situazione di altissimo stress e mancanza di sicurezza, Cub Trasporti ha elaborato una richiesta dettagliata di misure da mettere in atto con la massima urgenza per tutelare anche la categoria degli autoferrotranvieri. La richiesta è stata inviata al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ai ministri Speranza, Bonafede e Guerini, al presidente della regione Toscana Rossi, all’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli, al dirigente responsabile TPL Regione Toscana Riccardo Buffoni, alla Responsabile Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Regione Toscana Giovanna BIANCO, a Ausl Toscana nordovest Dipartimento di prevenzione UF Pisll e alle prefetture di Pisa Massa Carrara, Livorno e Lucca. Cub ha precisato che le richieste fatte non devono essere interpretate come una critica verso un’azienda o le istituzioni, ma come richieste di collaborazione per raggiungere il più alto livello possibile di sicurezza e tutela dei lavoratori e utenti tenendo conto del fatto che non è possibile fermare completamente il trasporto pubblico locale, neppure per un piccolo periodo di tempo ,cosa che, secondo Cub, sarebbe forse la soluzione migliore. Da qui la richiesta affinchè l’azienda si attivi in tempi brevi ad effettuare altri sforzi, magari supportati anche da finanziamenti straordinari riconosciuti per questo tipo di eventi. Ecco le richieste di Cub Trasporti:

· Che siano presidiati dalle forze del ordine e aiuto del esercito, tutti i capolinea terminal , scambi con le stazioni ferroviarie.

· Che si installino telecamere di video sorveglianza su tutti i bus , e che questi siano direttamente collegati con le forze del ordine, permettendo in caso di necessità , al conducente attivi mediante pulsante, e che quanto ripreso sia possibile anche in presa diretta video e audio con le stesse forze del ordine, alle quali e solo a loro spetterà il compito di requisire per gli atti dovuti. Telecamere che devono essere presenti in tutte le biglietterie e terminal cosa che ad oggi in molti casi non ci sono.

· Che tali installazioni siano comunicati a mezzo di avvisi in multi lingue non solo in italiano , ma in Inglese e arabo .

· Che lo stesso dm covid-19 così come le autocertificazioni siano resi disponibili su tutti i siti istituzionali in multilingue.

· Che tutti gli utenti e i pendolari del lavoro , prima di salire sugli autobus, mostrino al conducente e ai verificatori autocertificazione, e che, in mancanza di questi, non possano assolutamente salire .

· Che si impedisca agli extracomunitari di spostarsi dai centri di accoglienza e dalla loro residenza, avendo già loro garantita tutta l’assistenza necessaria dagli stessi centri di accoglienza e dai comuni dove sono ospitati.

· Che si stabilisca il fermo dei veicoli k1, che da una rilevazione effettuata non rispettano la distanza minima tra porta di accesso e autista di H1m ( anche quelli con porta decentrata);

· che ci venga fornita in tempi rapidi la dotazione di quanti e mascherine per i dipendenti, sia chi alla guida , sia chi ancora opera in tutte le biglietterie; ad oggi gli autisti non hanno protezioni in tal senso.

· che si effettui la sanificazione dei mezzi di trasporto ad ogni fine turno (qualora non fosse possibile per ragioni comunque da giustificare da parte dell’azienda),o si possa effettuare preferibilmente la domenica visto che il servizio è ridotto e c’è la disponibilità dei mezzi fermi nei depositi.

· che si effettui la sanificazione di tutti i locali aziendali degli autisti, compresi i bagni e le biglietterie;

· che si effettui la verifica della pulizia di tutti i luoghi di lavoro, le sedi dei pernottamenti dei bus , da parte di Asl e del ispettorato del lavoro, dei vigili del fuoco come ad esempio il deposito di Pieve Fosciana, per cui la cub trasporti ha già presentano anche un esposto alla procura per la questione eternit. Deposito che ad oggi nonostante azienda abbia eseguito lavori togliendo questo materiale, presenta ancora molte criticità , come la bonifica e la pulizia interna, e come dubbia sia la sicurezza come da dgl 81/2008 .

· Che venga attuato il reinserimento al lavoro degli inidonei definitivi con mansioni di supporto per le pulizie, anche con contratti par-time , come alcuni lavoratori hanno già dichiarato di voler firmare e per gli inidonei temporanei come supporto ai verificatori nelle postazione fisse, per il rilevamento dei passeggeri come già si è constatato stamani a Lucca in Piazza della prefettura a Lucca;

· che vengano posti sui sedili adesivi che stanno a indicare dove l’ utenza si deve sedere per tenere distanza interpersonale minima garantita come da DM Covid19 , e su cui il DGL 81/2008 è stato molto chiaro

· che la domenica il servizio possa essere sospeso, o ridotto al minimo, solo le linee che collegano gli ospedali e le lunghe percorrenze per i pendolari del lavoro;

· che siano immediatamente ripristinati i servizi di verifica: pensiamo infatti che, per non creare possibili disuguaglianze sull’ assegnazione di ferie forzate, per impiegare l’esubero di personale che si potrebbe anche protrarre per lungo tempo, si dovrebbe mettere una parte dei verificatori sui bus extraurbani , ed un’altra parte sul servizio urbano, con presidi nei punti chiave come interscambi nei pressi delle stazioni e nei capolinea.La loro presenta sui bus extraurbani , porterebbe molti benefici quale ad esempio, far sentire l’autista meno solo, più tutelato, e quindi con minor stress. Inoltre darebbe l’importante vantaggio di verificare sia il titolo di viaggio sia la autocertificazione DM 9 e quindi impedire a chi ne è sprovvisto di salire sui mezzi, contribuendo a limitare i possibili contagi.

· La riorganizzazione dei turni finalizzata a garantire il servizio minimo essenziale per i lavoratori , con un’equa distribuzione di ferie partendo da coloro che hanno molti più giorni.

“Riteniamo superfluo sottolineare il carattere emergenziale – hanno detto da Cub - e la conseguente necessità dell’urgenza dei provvedimenti sopra elencati, al fine di tutelare la salute dei lavoratori, dei cittadini compresi quelli disabili, nei confronti dei quali le gravi carenze strutturali spesso non consentono la garanzia degli stessi diritti degli altri . Questa OS è pronta ad ogni collaborazione nell’ interesse pubblico, ma altrettanto ferma nel ribadire che, se si ravviseranno carenze di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, si attiverà immediatamente tramite propri legali in tutte le sedi opportune, sia prefetture, che regione e le competenti Asl ed ispettorato del lavoro.”.