Economia



Indennità una tantum 600 euro: i chiarimenti della Fenapi sul decreto Cura Italia

sabato, 28 marzo 2020, 09:56

La FENAPI ricorda che Il decreto legge Cura Italia ha previsto, ad oggi, una indennità, che non concorre alla formazione del reddito, per il mese di marzo, di 600 euro per alcune categorie, in seguito all’emergenza sanitaria COVID -19. Qui l’elenco:

tutti i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non scritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della Gestione separata;

lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data 17 marzo 2020;

operai agricoli a tempo determinato (OTD) non titolari di pensione che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;

lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensionistico ENPALS non titolari di pensione e senza rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020 che nel 2019 abbiano maturato almeno 30 contributi giornalieri versati nel fondo che abbiano maturato nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000,00;

Tutte queste indennità NON sono cumulabili tra loro e NON sono richiedibili dai percettori di reddito di cittadinanza.

E’ in fase di attivazione, tramite il canale telematico INPS la procedura per richiedere queste prestazioni da parte di tutti i cittadini in possesso dei requisiti sopra evidenziati.

La FENAPI è a disposizione per la predisposizione e l’inoltro delle domande

Gli interessati possono contattare il Patronato della FENAPI allo 0585 74931 - ai cellulari 339 1549398 / 329 1263585 - WhatsApp 329 1317684 oppure per posta elettronica all’email fenapims@gmail.com