Economia



Legambiente Carrara: "Presenteremo le nostre osservazioni sul regolamento degli agri marmiferi"

martedì, 3 marzo 2020, 17:28

Un invito quello della commissione marmo, per un contributo al nuovo regolamento degli agri marmiferi alle associazioni ambientaliste, che però, è molto riduttivo secondo Legambiente.

"Tale modalità riduce il contributo delle associazioni ad aspetti puramente tecnici, talmente frammentati da far perdere di vista la valutazione d'insieme – dichiara Legambiente Carrara - Il nostro contributo, invece, prima ancora che tecnico, è innanzitutto politico e utilizza come criterio di valutazione lo stesso criterio che avrebbe dovuto guidare la stesura del Regolamento: l'interesse della comunità carrarese".

Il Regolamento disciplina lo sfruttamento, da parte di privati, di beni della comunità carrarese ed è preciso dovere del comune, secondo Legambiente, disciplinare l'estrazione del marmo assicurandosi di ricavarne il massimo dei benefici per i cittadini (occupazione ed entrate comunali) e di ridurre al minimo i danni.

Legambiente Carrara non reputa la stesura soddisfacente: la bussola utilizzata per la sua stesura non è stata l'interesse della comunità che, anzi, risulta sistematicamente subordinato a quello degli imprenditori.

"Poiché l'occupazione nella filiera e nell'indotto supera di oltre dieci volte quella in cava, è evidente che la misura fondamentale per ottenere un rilevante incremento dell'occupazione è prevedere il rilascio delle concessioni d'escavazione solo ad imprese che assicurino la lavorazione in loco di percentuali elevate di blocchi, riducendone drasticamente l'esportazione" – continua Legambiente Carrara.

Legambiente sostiene che sarebbe bastato introdurre nel Regolamento che possono partecipare alla gara per il rilascio delle concessioni solo gli imprenditori che si impegnino a lavorare in loco almeno il 50% dei blocchi estratti, premiando nel punteggio di gara quelli che offrono percentuali più elevate.

"Per quanto riguarda la percentuale di detriti ammissibile il Regolamento si limita ipocritamente a enunciare il principio di favorire la razionale e sostenibile utilizzazione del marmo e a pochi altri cenni – continua Legambiente Carrara - senza tradurlo in disposizioni concrete, evidentemente soddisfatto delle disposizioni già introdotte nella LR 35/15 e s.m.i. e nel PRC (anche grazie alle ferme richieste del comune stesso)".

In sintesi, secondo Legambiente, il Regolamento, pur dichiarando di favorire l'utilizzo razionale e sostenibile del marmo, persegue l'obiettivo opposto, avvicinandosi a considerare accettabili anche cave di soli detriti.

Legambiente, rivolge all'amministrazione un appello per fermarsi e non approvare il regolamento, ancora non consono a disciplinare gli agri marmiferi. Tuttavia, come da invito, Legambiente proverà a presentare osservazioni pertinenti.