Economia : massa



Modalità per le consegne a domicilio in Ztl

giovedì, 26 marzo 2020, 13:16

A seguito delle dichiarazioni di un’associazione dei commercianti, è doverosa una precisazione dell'amministrazione comunale per quanto riguarda le consegne a domicilio:

Dispiace che si trovi occasione di creare polemiche anche quando l’amministrazione, considerato il periodo critico, cerca di agevolare per quanto possibile, le famiglie e gli esercenti. L’indicazione divulgata a mezzo stampa relativa alle consegne in ZTL va proprio in questa direzione e non vuole in alcun modo essere da ostacolo alle categorie.

L’amministrazione del sindaco Francesco Persiani è andata incontro alle esigenze dei commercianti, avendo appreso delle loro difficoltà nel fare consegne a domicilio - modalità che in molti non avevano attuato prima dell’emergenza sanitaria e, quindi, delle nuove indicazioni del Governo - all’interno dell’area a traffico limitato, quindi accessibile solo ai residenti o a cittadini autorizzati. Motivo per cui, è stato indicato loro come procedere ovvero comunicare preventivamente, tramite posta elettronica al Comando di Polizia Municipale, la targa dei mezzi utilizzati per effettuare la consegna a domicilio chiedendo di essere inseriti nella “white list” ZTL. Una procedura per gli esercenti da attuare una sola volta, e non ad ogni consegna, così da semplificare le modalità di accesso e favorire chi può continuare a lavorare nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria. Un’unica richiesta, quindi, che sarà valida per l’intero periodo dell’emergenza Covid-19.

Un ulteriore chiarimento anche sulle semplificazioni relative agli adempimenti burocratici per i soggetti che effettuano le consegne a domicilio alla luce del Dpcm. Per le attività esistenti che effettuano consegna a domicilio esclusivamente della propria merce, qualora non lo abbiano già previsto, è necessario l’aggiornamento del piano di autocontrollo, documento che ogni attività deve avere presso la propria sede che descrive i processi produttivi e le relative misure di controllo degli aspetti igienico-sanitari. Per le attività esistenti che invece effettuano consegna a domicilio anche per conto di altre attività, qualora non già prevista, è necessario modificare la SCIA (notifica sanitaria), per mezzo dell'apposito portale, includendo il trasporto conto terzi. Nei documenti, devono essere specificati questi criteri: cibo trasportato confezionato, chiuso, imbustato; proteggere i cibi trasportati isolandoli dal mezzo utilizzato mediante telo da apporre sui sedili/pianale; rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza Covid-19.