Solidarietà via social: grandissimo successo del gruppo "Ti porto a casa la spesa"

mercoledì, 11 marzo 2020, 17:46

Complice il forzato riposo a casa e l'osservazione della crescente preoccupazione fra i cittadini e le attività economiche, a Donatella Beneventi, vulcanica cittadina carrarina di origine ligure, guida turistica e collaboratrice della Gazzetta, è venuto in mente di aprire un gruppo su facebook, dove ha un profilo di circa 5000 contatti, per mettere in contatto le piccole realtà commerciali con i cittadini, specialmente quelli che per difficoltà o per paura, preferiscono non muoversi da casa e cercano il servizio a domicilio della spesa e di specialità gastronomiche. Il gruppo che porta il nome " Ti porto a casa la spesa", è partito in sordina e velocemente, grazie a un tamtam su tutti i gruppi e a una rete di collaborazione con cittadini che spontaneamente hanno seguito Donatella nell'amministrazione del gruppo, al punto da aprire altri gruppi fra La Spezia, Sarzana, Carrara, Massa, Versilia, Val di Vara, Paesi a monte di Carrara, Montignoso, Ceparana, Ginestra ( Fi), Luni, Genova.: il gruppo di Carrara è il più numeroso, gestito da Donatella e da Sara Bertolla, con oltre 1100 iscritti, di cui 16 pagine di aziende collegate e 40 negozi aderenti, in continua crescita che hanno usato il gruppo come vetrina per le loro attività, seguono a ruota La Spezia e Sarzana, con centinaia di iscritti e altrettanti annunci, visualizzati da centinaia di utenti che possono entrare nelle bacheche per vedere cosa offre il territorio in questo periodo drammatico.



Per iscriversi è molto semplice, basta entrare nel gruppo "Ti porto a casa la spesa - Carrara": l'accesso è consigliato ai negozianti, alle aziende agricole e agli esercenti della zona, che sono in grado di poter offrire il servizio con mezzi propri e in ottemperanza alle normative ministeriali diffuse per l'emergenza, mentre per i potenziali clienti non è indispensabile l'iscrizione, dal momento che la bacheca è assolutamente pubblica,



Dato l'elevata richiesta del servizio, sono in attivazione altri gruppi laddove necessario, naturalmente con la stessa formula.



Per info: https://www.facebook.com/groups/190670725575456/?multi_permalinks=192762382032957¬if_id=1583941281432633¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif