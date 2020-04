Economia



"Anche a Pasqua puoi fare la differenza". I suggerimenti di Nausicaa per i corretti conferimenti

sabato, 11 aprile 2020, 14:09

Gli auguri di Nausicaa per una Pasqua differente (e differenziata) ma comunque felice. È l'auspicio che arriva dalla multiservizi in occasione di queste festività che ricorrono durante l'emergenza covid-19. «Pur nelle difficoltà imposte dall'epidemia, auguriamo a tutti di trascorrere le giornate in serenità, con la propria famiglia ovviamente restando a casa» commenta il presidente del consiglio di amministrazione Luca Cimino, che invita i cittadini a cogliere l'occasione di queste feste per dimostrare ancora maggiore attenzione all'ambiente.

«In questi giorni vediamo immagini di città in quarantena, dove la natura riconquista i suoi spazi. Questo deve essere un monito per tutti noi a tutelare ancora di più l'ambiente in cui viviamo. Come azienda impegnata anche su questo fronte, vogliamo sensibilizzare i cittadini a una maggiore attenzione proprio in questi giorni di festa in cui la produzione di rifiuti domestici aumenta, in particolare plastica, vetro e imballi in genere, ricordando a tutti come differenziare correttamente gli involucri dei prodotti di maggior consumo a Pasqua, come le uova di cioccolato o le colombe» prosegue il presidente.

Per questo attraverso il sito web e i propri canali social, Nausicaa ha divulgato un piccolo vademecum, intitolato "Anche a Pasqua puoi fare la differenza", con alcuni piccoli suggerimenti per questi giorni:

- gli involucri sottili in alluminio delle uova di Pasqua devono essere inseriti nel contenitore di vetro e lattine. Questi rifiuti sono altamente riciclabili e sono una risorsa preziosa da recuperare e quindi da avviare al riciclo;

- le pellicole che avvolgono le colombe e alcune uova di Pasqua vanno invece gettate nel contenitore della plastica, così come i film plastici (le pellicole). Ricorda di smaltire nel medesimo contenitore anche i supporti a forma di bicchiere che trovi nelle confezioni così come gli involucri delle sorprese. Sono tutti oggetti realizzati in plastica riciclabile;

- le basi residue di colombe o dolci confezionati devono infine essere gettati nell'indifferenziato, ma occhio alla dicitura: se riportano la scritta "compostabile" possono essere conferiti nell'organico. Anche se sono fatti di carta o di cartone, non vanno conferiti nel mastello della Carta perché "impregnate" di materiale organico, che andrebbe a "sporcare" la parte buona del rifiuto differenziabile.

L'attenzione per la corretta separazione dei rifiuti, anche a Pasqua, può risultare un piccolo gesto personale, ma di grande valore per la collettività.