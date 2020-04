Apuane e Lunigiana: nuove modalità di accesso agli sportelli amministrativi

Altri articoli in Economia

mercoledì, 1 aprile 2020, 20:44

Alcune considerazioni preliminari: in Italia il 20 per cento più ricco ha nelle proprie mani il 70 per cento della ricchezza nazionale netta, il patrimonio dei primi tre miliardari italiani della lista Forbes 2019 è superiore alla ricchezza netta detenuta (37,8 mld di euro) dal 10 per cento più povero della popolazione italiana,...

martedì, 31 marzo 2020, 20:46

Si sono scagliati contro l'ordinanza regionale che stabilisce l'utilizzo delle mascherine protettive a seconda del reparto medico in cui si lavora definendola inaccettabile

martedì, 31 marzo 2020, 12:50

A Carrara il 28 scorso avrebbe dovuto tenersi una grande giornata di prevenzione sulle malattie cardio vascolari, metaboliche ed altro con ben 40 specialisti, invece tutto è saltato

martedì, 31 marzo 2020, 12:33

Come su ogni elemento relativo alla drammatica pandemia in corso, anche sulle mascherine si sono aperte le fazioni dei favorevoli e dei contrari in mezzo alle quali è passato un fiume in piena di spiegazioni dallo scientifico al kitch

domenica, 29 marzo 2020, 10:35

CTT risponde alle accuse sulla presunta carenza di applicazione delle norme anti Covid-19: “Fin dall’inizio, Ctt nord ha applicato tutte le disposizioni normative nazionali e le linee guida regionali”

sabato, 28 marzo 2020, 14:51

Oltre 1 milione di euro. E' quanto ha messo insieme in pochi giorni, meno di una settimana, la campagna straordinaria lanciata dalla Fondazione Marmo Onlus per aiutare gli ospedali, a cominciare dal Nuovo Ospedale Apuano, e le associazioni del Terzo Settore che sono in prima fila nella battaglia contro il...