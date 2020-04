Economia



Battistini: "Turismo di prossimità, un'opportunità economica per il nostro territorio"

giovedì, 23 aprile 2020, 15:23

Marco Battistini, presidente della Commissione Turismo del comune di Massa, interviene sulla difficile situazione che si trova ad affrontare il settore turistico in questa emergenza.



"Già da inizio marzo - esordisce - l'amministrazione di Massa si confronta frequentemente, attraverso videoconferenze, con i vari rappresentanti del settore del Turismo locale per analizzare la difficile situazione in cui ci troviamo e poter studiare quali possano essere le strade migliori da percorrere".



"Nell'ottica della prosecuzione di questo importante lavoro - spiega - la commissione Turismo del Comune di Massa da venerdì 24 Aprile inizierà una serie di incontri in videoconferenza, con i vari rappresentanti e operatori del settore del turismo con focus sul Turismo di prossimità. Non sappiamo ancora quando e con quali modalità ci si potrà spostare quest'estate e quali saranno le disposizioni sanitarie da dover rispettare. È importante però che, nel frattempo, si mettano a punto soluzioni partendo da quel poco che sembra assai probabile. Negli ultimi giorni si sente sempre più spesso parlare di Turismo di prossimità: ossia un modo di viaggiare che condurrà le persone a prediligere (obbligate o meno) mete vicino casa che possibilmente offrano posti poco affollati".



"Noi non siamo una città a turismo monotematico - afferma -: oltre al mare abbiamo i monti, con sentieri da poter percorrere a piedi o in bicicletta, paesi di montagna dove è possibile stare all'aria aperta e magari gustarsi anche i nostri piatti tipici. Bisogna riuscire insomma a far passare il messaggio a chi deciderà/potrà spostarsi per le vacanze che nella nostra città sarà possibile fare dei bei tuffi in mare, ma anche qualcos' altro pur non volendo rinunciare alla spiaggia. Se fino all'anno scorso questo era visto come un' opportunità di sviluppo turistico, adesso potrebbe diventare una necessità di salvezza per il settore".



"L'obiettivo di questi incontri - conclude - sarà quello di far interagire i diversi rappresentanti di settori turistici diversi, assieme ai rappresentanti dell' amministrazione, in modo che si crei condivisione e sinergia al fine di arrivare ad offrire pacchetti turistici attrattivi per il turista post-covid che verrà. Tutto questo per non farci trovare impreparati quando si avranno indicazioni più chiare per quest'estate a livello sanitario, economico e normativo".