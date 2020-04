Economia



Buoni spesa da sfruttare anche nelle piccole botteghe e non solo nei supermercati: la richiesta di Confimpresa Massa Carrara

lunedì, 6 aprile 2020, 14:24

di vinicia tesconi

Non c’è solo il vantaggio per le famiglie in difficoltà a causa della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus ma c’è la possibilità di dare un sollievo economico anche alle piccole imprese del settore alimentare come botteghe, pasticcerie, panetterie e non solo alle grandi catene di supermercati.

Da qui l’importante riflessione di Confimpresa Massa Carrara: dei buoni spesa alle famiglie deve beneficiarne tutto il territorio. Confimpresa ha invitato l’amministrazione comunale a rivedere l'accordo intrapreso con la grande distribuzione per la gestione dei buoni spesa, dimenticando di fatto le botteghe di vicinato che in questo momento sono in difficoltà.

“Si tratta di piccoli imprenditori che ogni mattina si svegliano per mandare avanti la loro famiglia e, in certi casi, quelle dei loro lavoratori - ha detto Daniele Tarantino, presidente Confimpresa Massa Carrara - con grandi sacrifici, con tutte le difficoltà, sommersi da tasse e spese: e non possono essere dimenticati. Molte imprese si sono attivate anche con il servizio a domicilio. Hanno bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di loro, sono il tessuto della nostra città. Quel tessuto che dobbiamo tenere integro e unito, per evitare strappi e chiusure al termine di questa emergenza. Non è una critica ma un suggerimento a rivedere l’accordo e inserire anche le botteghe”.

E’ necessario ricordare, secondo Confimpresa, che anche nei paesi montani esistono negozi alimentari i cui proprietari in questo momento stanno facendo una grandissima opera di solidarietà, a fianco di famiglie di anziani e soggetti deboli che non possono uscire di casa: bottegai che, fuori dall’orario dell’attività, si prodigano per fare consegne a domicilio di queste famiglie.

Confimpresa ha fatto anche notare che i residenti delle zone montane che usufruiscono di buoni spesa, in questo modo, si vedono costretti a spostarsi in città mentre sarebbe più opportuno restassero nella propria frazione, consentendo loro di spendere il buono nel negozio alimentare di paese. Confimpresa Massa Carrara si sta adoperando per contribuire con fatti concreti all’emergenza Covid-19.

“Molte famiglie hanno chiesto un sostegno a Confimpresa - ha concluso il presidente Tarantino - Con la collaborazione dell’associazione Massa con te di Claudia Mecchi e Gerardo Bove, che ringrazio, ogni giorno, famiglie del territorio ricevono il pacco alimentare. La gioia si vede negli occhi dei bambini quando ricevono anche un pacchetto di merendine, come fosse qualcosa di prezioso. E’ questo che spinge i volontari ad andare oltre”. Chi ha bisogno contatti questi numeri: 3495699269 oppure 0585 811530