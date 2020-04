Economia



Coordinamento delle Associazioni di Protezione civile del comune di Massa

venerdì, 17 aprile 2020, 12:52

Il Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile del Comune di Massa nasce nel 2017 grazie alla volontà dei presidenti delle otto Associazioni che svolgono tale attività di volontariato nel Comune e con l'approvazione ed il supporto dell'amministrazione; fino ad oggi le attività del Coordinamento si sono limitate all'assistenza alla popolazione ed al monitoraggio delle aree sensibili in occasione delle sempre più frequenti allerte meteo.

Con l'emergenza Nazionale Covid-19, dal 12 marzo, il Coordinamento ha dato prova di efficacia e professionalità, sotto la gestione diretta del sindaco (nella sua qualità di responsabile di Protezione Civile) e la guida esperta del Dirigente di Settore Fernando Della Pina Fernando. I volontari delle varie associazioni, nello spirito del mutuo aiuto alla popolazione, nei giorni scorsi, Pasqua e Pasquetta compresi, hanno confezionato e distribuito alla popolazione più di 120 mila mascherine oltre a quasi 200 buoni spesa, recapitato a domicilio ad utenti bisognosi circa cinquanta spese, presidiando l'ufficio relazioni con il Pubblico e la mensa della Caritas per i servizi urgenti e necessari. I volontari del Coordinamento si sono occupati inoltre anche della consegna degli strumenti informatici per gli alunni delle scuole che ne hanno fatto richiesta.

Alternando circa 160a squadre i quattro responsabili operativi, hanno gestito l'immenso sforzo giornaliero dei più di cento volontari che, mossi unicamente dal desiderio di aiutare il prossimo, hanno sacrificato affetti e pranzi pasquali in favore della cittadinanza. Dalla sala situazioni del volontariato, aperta quasi 24h/24h ed istituita presso il Coc (Centro Operativo Comunale), con l'inestimabile aiuto del D.M. Carlo Mariani e Giuliano Bertozzi, nonché tutti i dipendenti Comunali interessati dal Sevizio Protezione Civile e Politiche sociali , è stato possibile arrivare a casa dei Massesi che hanno ricevuto i loro dispositivi di protezione individuale ed altri generi di prima necessità.

L'attività del coordinamento non si ferma con la consegna della mascherine ma, nei prossimi giorni proseguirà con la riconsegna a chi, per necessità od urgenza, non ha ancora avuto modo di riceverle, con la consegna di buoni spesa, spese a domicilio per soggetti fragili e tutte le attività coordinate dal servizio Protezione Civile del Comune di Massa

Il Coordinamento delle Associazioni di protezione civile, lanciando l' #voirestateacasaalrestopensiamonoi, raccomanda a tutti di spostarsi esclusivamente per le reali necessità previste dalle norme, e per qualsiasi informazione di consultare il sito istituzionale del comune di Massa.