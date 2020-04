Economia



Covid-19: pubblicato il bando per richiedere il contributo affitto straordinario per i lavoratori colpiti dalla crisi

giovedì, 23 aprile 2020, 13:10

La Giunta Regionale Toscana ha approvato una Misura straordinaria e urgente per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19, destinata solo ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e abbiano avuto una diminuzione del reddito del nucleo familiare in misura non inferiore trenta per cento rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019. Come ha già ricordato l'Assessore alle Politiche e Servizi Sociali Anna Galleni, si tratta di una misura straordinaria, diversa e distinta rispetto a quella di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per la quale, annualmente, viene emesso apposito bando, che uscirà entro la fine di maggio- inizio di giugno.

La Giunta comunale di Carrara ha immediatamente recepito le disposizioni della Regione, approvando a sua volta una apposita delibera e attivando in tempi brevissimi l’avviso pubblico per l‘assegnazione dei contributi che saranno calcolati sulla base del cinquanta per cento del canone di locazione, in misura non superiore a 300 €/mese, comunque modulato, sulla base delle risorse economiche disponibili. Il contributo corrisponde a tre mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto al permanere delle condizioni di accesso al contributo stesso, che andranno autocertificate per ogni mensilità successiva alla prima. La graduatoria sarà formulata sulla base del valore ISE più basso. In caso di parità tra due o più nuclei familiari, sono stati stabiliti una serie di criteri di precedenza.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’assegnazione del contributo a tutti gli ammessi, il Comune inoltrerà alla Regione la graduatoria, completa dell’indicazione dei soggetti cui sia stato assegnato il contributo e, di conseguenza, di quelli per i quali ciò non sia stato possibile, così come stabilito dalla delibera di Giunta Regione Toscana n. 442/2020.

Il bando completo e il modello domanda sono scaricabili sul sito web del Comune di Carrara all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it, oppure possono essere ritirati presso l’U.O. Servizi Abitativi del Comune di Carrara Piazza 2 Giugno 1, previo appuntamento , chiamando i numeri di telefono 0585/641307 0585/641447, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00. La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria e idonea documentazione, deve essere presentata entro il prossimo 13 maggio, con una delle seguenti alternative modalità: spedita a mezzo lettera raccomandata A/R (farà fede la data riportata a sul timbro dell’Ufficio postale accettante), indirizzata a Comune di Carrara U.O. Servizi Abitativi, Piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara (MS), con indicazione sulla busta della dicitura “Contiene domanda per l’assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione conseguente all’emergenza Covid – 19, oppure inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.carrara@postecert.it, o ancora consegnata a mano all’U.O. Servizi Abitativi del Comune di Carrara Piazza 2 Giugno 1, previo appuntamento, chiamando i numeri di telefono 0585/641447 –0585/641307 0585/641308, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.