Economia



Covid, i disegni dei bambini sui mezzi e nelle farmacie di Nausicaa

venerdì, 10 aprile 2020, 14:14

Quasi 200 disegni sono arrivati negli ultimi giorni a Nausicaa Spa per ringraziare gli operatori e i farmacisti della multiservizi sempre impegnati in prima linea durante l'emergenza coronavirus. L'iniziativa si chiama "Distanti ma uniti" ed era rivolta agli alunni della scuola primaria. La multiservizi aveva chiesto ai bambini di realizzare e inviare un disegno che potesse rappresentare un messaggio di speranza per l'Italia in questo momento difficile, di qualunque tipo, col tricolore sullo sfondo.

Sono stati 180 i disegni arrivati via mail, tutti pubblicati sui canali social dell'azienda, e che saranno portati ai dipendenti: quelli più rappresentativi sono diventati degli adesivi da attaccare sui mezzi dell'igiene urbana, tutti, invece, saranno racchiusi all'interno di grandi poster che verranno esposti nelle farmacie comunali affinché questo piccolo-grande contributo possa aiutare gli operatori a far passare in fretta questo brutto periodo.

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente di Nausicaa Luca Cimino che premierà tutti i bambini partecipanti il prossimo 5 giugno. «L'iniziativa – commenta soddisfatto – ha riscontrato un grande successo. Negli ultimi giorni siamo stati sommersi dagli elaborati dei bambini che hanno fatto emergere tutta la fantasia, la solidarietà, la speranza e la forza di questi piccoli cittadini, che, ancora una volta, ringrazio col cuore insieme ai nostri operatori. Tutti i bambini, che col loro impegno hanno contribuito a questo gesto di solidarietà e vicinanza, saranno premiati. Finita questa iniziativa, inoltre, annuncio che presto ne presenteremo un'altra tutta rivolta ai figli dei nostri dipendenti».