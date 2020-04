Economia



"Decreti governativi anticostituzionali": l’avvocato Sergio Lalli predispone un’azione contro il governo per conto di una ventina di aziende

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:18

di vinicia tesconi

Per ora sono venti ma potrebbero diventare molte di più e addirittura crescere in maniera esponenziale, un po’ come il virus che ha innescato la crisi economica che le ha messe in ginocchio. Sono aziende che hanno deciso di intentare causa al governo per l’incostituzionalità dei decreti ministeriali con i quali è stata affrontata l’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus. A predisporre l’azione legale che, al momento riguarda aziende al di fuori del territorio della provincia di Massa Carrara, è l’avvocato carrarese Sergio Lalli che ci ha spiegato: “Ritengo che i decreti ministeriali che delegano il presidente del consiglio Giuseppe Conte a determinare forti restrizioni di varie libertà riconosciute dalla Costituzione italiana siano, di fatto, anticostituzionali – ha spiegato l’avvocato Lalli – Il lavoro, la salute e la libertà sono i pilastri della democrazia italiana e devono essere tutelati in ugale misura senza innescare una gara fra questi e privilegiare uno a completo discapito dell’altro. Su questo punto ho sentito il pareri di altri avvocati e tutti concordiamo sul fatto che non ci sia stato un bilanciamento tra questi tre elementi fondamentali.”.

"L’avvocato Lalli, specializzato in diritto del lavoro, partirà con la prima serie di cause nella prossima settimana: “Si tratta di cause pilota – ha aggiunto il legale – in realtà molto banali che potrebbero intentare tutte le aziende anche quelle di dimensioni molto piccole. Ci sono moltissimi casi di aziende che operano in spazi sufficientemente ampi e che hanno un numero esiguo di dipendenti per cui la ripresa dell’attività non comporterebbe rischi maggiori di quelli che si corrono stando in coda per entrare nei supermercati, cosa che è concessa dai decreti. La stessa situazione delle cave è indicativa: gli operai, normalmente, lavorano a distanza gli uni dagli altri e sempre all’aperto: non si capisce la ragione per cui non dovrebbero riprendere l’attività.”.

“I decreti ministeriali sono atti amministrativi – ha concluso l’avvocato Lalli – che non possono derogare la Costituzione, anche se adesso sono stati trasformati in decreti legge.”.