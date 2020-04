Emergenza Coronavirus: raggiunto il milione di euro con le sole donazioni in denaro

Altri articoli in Economia

martedì, 7 aprile 2020, 14:35

L'affondo del segretario Uil Fpl Massa Carrara: "Tolte alcune eccezioni, abbiamo a che fare con dilettanti allo sbaraglio"

lunedì, 6 aprile 2020, 14:42

L'analisi del presidente di Confartigianato Massa Carrara, Sergio Chericoni: "Insufficienti le risorse per partite Iva e liberi professionisti. Lavorare sin da subito al post-emergenza sanitaria per evitare il collasso economico e sociale. La Pubblica amministrazione non ritardi fatturazione alle aziende"

lunedì, 6 aprile 2020, 14:37

3.000 imprese artigiane non riapriranno dopo il lockdown senza aiuti concreti. E' crisi di liquidità. A denunciare quanto sta accadendo è Paolo Bedini Presidente di Cna Massa Carrara che chiede una spinta ulteriore in vista degli ulteriori provvedimenti di restrizione del Governo

lunedì, 6 aprile 2020, 14:24

Non c’è solo il vantaggio per le famiglie in difficoltà a causa della crisi dovuta all’epidemia di coronavirus ma c’è la possibilità di dare un sollievo economico anche alle piccole imprese del settore alimentare come botteghe, pasticcerie, panetterie e non solo alle grandi catene di supermercati

venerdì, 3 aprile 2020, 10:48

Il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Massa Carrara esprime tutta la sua preoccupazione riguardo agli esiti delle richieste degli ammortizzatori sociali collegati alla emergenza COVID-19

venerdì, 3 aprile 2020, 09:32

Il presidente dei costruttori di Confindustria (Ance Toscana Costa): "Appalti per tre milioni affidati a ditte di fuori provincia anche se qui ci sono aziende strutturate e lavoratori capaci e competenti"