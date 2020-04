Economia



"Fiaip Massa come cambierà il futuro del settore immobiliare: l'attuale emergenza sanitaria lascerà il segno"

mercoledì, 22 aprile 2020, 11:41

"Fiaip Massa come cambierà il futuro del settore immobiliare: l'attuale emergenza sanitaria lascerà il segno". La presidente Annabella Covini: “Tra le priorità di chi acquisterà casa ci sono la prossimità al trasporto pubblico e ad una facilità di pronto intervento anche sanitario”.

Come cambierà il mondo immobiliare dopo il Covid-19? Quale sarà l’impatto su compravendite e affitti? E il futuro stesso dell’abitazione?

A fare una panoramica su uno dei settori più importanti per la città è Annabella Covini, presidente del collegio provinciale Fiaip, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. La casa in questo periodo rappresenta veramente un luogo sicuro per tutti noi, una sicurezza che ci sta mostrando l’importanza e l’utilità di alcuni spazi.

“In questo periodo di quarantena obbligatoria è prioritaria l’attenzione verso luoghi privati che permettano a coloro che li abitano di poter godere di una tranquillità atta a conservare il proprio equilibrio mentale. Allo stesso tempo diventa importante e fondamentale avere uno spazio dove poter svolgere il proprio lavoro agile in smart working”.

Cambieranno le priorità dei clienti in futuro?

“In molti cercheranno spazi interni più ampi e più luminosi, oltre a privilegiare case con giardino. Tra le priorità di chi acquisterà casa la prossimità al trasporto pubblico e, in genere, ad una facilità di pronto intervento anche sanitario. Sarà importante evitare luoghi troppo isolati, meglio in condominio di piccole dimensioni, in previsione di ritrovarsi in momenti difficili come quello attuale in cui è importante poter avere possibilità di conversare con i vicini di casa”.

Potrebbero cambiare così anche le prospettive e le valutazioni progettuali dei costruttori edili?

“Fatte salve domotica e linee di tendenza all’autosufficienza energetica, certamente in tempi di emergenza sanitaria occorre ripensare la progettazione delle abitazioni equilibrando con nuova attenzione gli spazi di uso comune e quelli propriamente privati. Questo per personalizzare le abitazioni in base al nucleo familiare e alle esigenze lavorative come lo studio per lo smart working, una stanza dedicata al fitness o la possibilità di avere due bagni. Sarà inoltre consigliabile utilizzare materiali per i pavimenti e i rivestimenti facilmente sanificabili, soprattutto per il bagno e la cucina”.

Quanto all’accesso al credito, questo è il momento giusto per verificare mutui e fare surroghe? “Certamente, questo è un periodo assolutamente positivo per l’accesso al credito grazie ai tassi di interesse ormai ai minimi storici. Le consulenze a distanza, come quelle offerte gratuitamente da Auxilia Finance, permettono di gestire le istruttorie. Naturalmente, grazie ai tassi di interesse così bassi, è oltremodo interessante valutare eventuali surroghe dei mutui in essere”.

State valutando nuove modalità di presentazione e promozione degli immobili? E soprattutto, quale sarà il ruolo futuro dell’agente immobiliare?

“La figura dell’agente immobiliare sarà sempre il fulcro nella trattativa tra acquirente e venditore. Per ridurre i contatti e gli spostamenti ci avvarremo sempre più del supporto di foto, video e virtual tour professionali. Quando il mercato immobiliare riprenderà vigore ascolteremo come sempre le esigenze dei nostri clienti e svolgeremo un ruolo ancora più importante di consiglio e supporto per tutti coloro che vogliono comprare ma soprattutto vendere casa”.