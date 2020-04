Fivag-Cisl: "Commercio su area pubblica sull'orlo del fallimento. Servono interventi immediati per il settore"

Altri articoli in Economia

giovedì, 30 aprile 2020, 13:59

Ecco la richiesta di intervento immediato che Confartigianato, per conto degli operatori del settore estetica ed acconciature, ha inviato ai parlamentari eletti nella nostra circoscrizione

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:40

Così è intervenuto in una nota stampa il direttore di Confartigianato Gabriele Mascardi

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:18

Per ora sono venti ma potrebbero diventare molte di più e addirittura crescere in maniera esponenziale, un po’ come il virus che ha innescato la crisi economica che le ha messe in ginocchio

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:14

Una marcia per non marcire è il titolo dell'iniziativa di protesta di imprenditori, ristoratori, baristi in programma a Roma per il primo maggio, per manifestare contro le misure del governo per il Covid-19

martedì, 28 aprile 2020, 14:15

Bonifica a tutto green: Aumenta l’impronta ecologica del Consorzio, con l’installazione di quattro nuovi impianti fotovoltaici sui tetti delle sedi. Concluse le necessarie fasi preliminari. I pannelli verranno installati appena saranno allentate le restrizioni Covid-19. Una volta a regime l’energia verde prodotta sarà equivalente a quella di 50 abitazioni civili

martedì, 28 aprile 2020, 14:11

Il sondaggio di Confartigianato Massa Carrara. Situazione disastrosa per bar, ristoranti, pizzerie e tutti gli esercizi pubblici: chiusi fino a giugno e poi riaperture a numeri ridotti. I conti non tornano