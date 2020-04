Economia



Fondamentali tamponi e test sierologici per gli operatori sanitari: il Comitato Primo Soccorso scrive una lettera aperta ad Asl e Regione

sabato, 11 aprile 2020, 14:17

di vinicia tesconi

Sono 500 mila i test sierologici disposti dalla Regione Toscana per effettuare lo screening diffuso voluto dal governatore Enrico Rossi su tutti i residenti della regione. La precedenza, ovviamente, è per gli operatori sanitari di strutture pubbliche e private e poi la popolazione con una media di 90 mila test per ciascuna Azienda sanitaria.

Sulla base di questi dati il Comitato Primo Soccorso e urgenza Carrara ha sollevato alcuni quesiti importanti relativi alla procedura destinata alla provincia di Massa Carrara. Si tratta di una richiesta di spiegazioni relative ai luoghi e ai tempi di avvio dello screening sugli operatori sanitari e sul cronoprogramma. “ Vorremmo evitare il fenomeno ingiusto e drammatico di contaminazione di medici e OSS e personale dedicato – hanno detto dal comitato - che si è verificato inizialmente anche per mancanza di dispositivi di sicurezza . Chiediamo questo anche alla luce di quanto è accaduto recentemente a Livorno dove sono stati contagiati undici infermieri e alcuni pazienti per cui il dottor Luca Carneglia, direttore dell’Ospedale, ha dovuto disporre lo screening a personale e a degenti, istituendo anche una zona filtro con due tamponi prima del ricovero.”

Il comitato ha fatto presente il ritardo sul territorio apuano, che è una delle zone più colpite dall’epidemia di tutta la Toscana, nella distribuzione dei test rispetto all’ospedale di Careggi. Secondo il comitato sembrerebbe che al Delle Apuane non sia ancora stato fatto alcun test. Ai molti dubbi sui tempi di aspettativa per i cittadini, il comitato ha aggiunto il sollecito per una rapida conclusione dello screening sierologico come misura tempestiva ed efficace da abbinare alla restrizione del contatto sociale imposto dall’emergenza.

Fondamentale per il comitato è conoscere il numero dei tamponi fatti nella provincia di Massa Carrara. “Se ci rifacciamo – hanno concluso dal comitato _ ai dati recentemente forniti dal professor Paolo Spada della Humanitas di Milano, vediamo che nella nostra provincia la percentuale è di 3,77 casi su 1000 abitanti che si attesta come la percentuale più alta della Toscana. Diventa quindi ancora più urgente sottoporre a test sierologico tutti gli operatori sanitari del Delle Apuane e degli altri ospedali e presidi sanitari della provincia oltre che ai medici di famiglia e agli operatori del 118. Il Comitato Primo Soccorso e Urgenza chiede in merito alle domande fatte una risposta da parte della dirigente di ASL, dottoressa Letizia Casani, dei consiglieri regionali del territorio, dell’assessore alla sanità Stefania Saccardi e dello stesso presidente della Regione Enrico Rossi.”

Motivazioni del Test Sierologico

Il Test sierologico, come noto, consiste in un prelievo del sangue e ha l’obiettivo di rilevare se vi siano o no anticorpi al virus. Se presenti, sono l'indicazione che il virus è passato nell'organismo. Come una spia di allarme per sapere se si è stati, o si è ancora, contagiati.

Sono di due tipi gli anticorpi che il test può rilevare: gli IgM, che rivelano che l’infezione è ancora in corso o gli IgG, che mantengono la memoria del virus e dunque indicano che c’è stato contagio. Dopo il prelievo, in caso di risposta positiva, viene effettuato sempre il tampone.