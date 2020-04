Economia



Giannoni: "Per sanificare gli impianti di climatizzazione rivolgetevi a ditte specializzate"

giovedì, 16 aprile 2020, 15:57

L’ordinanza della Regione Toscana, che ha fatto seguito al decreto governativo, ha consentito la riapertura di alcune tipologie di attività . Infatti dal 14 aprile possono aprire cartolibrerie, librerie, e negozi di vestiti per bambini e neonati. Possono ripartire anche attività come la selvicoltura, la manutenzione delle aree forestali e delle opere idrauliche, le aziende della filiera di carta e cartone. L’ordinanza regionale sulle prescrizioni da seguire riguarda attualmente le imprese di questi settori. In particolare almeno due volte al giorno i negozi che hanno riaperto dovranno essere puliti, assicurando un’adeguata aerazione naturale e ricambio dell’aria. Il presidente di Confartigianato Termoidraulici Massa Carrara Stefano Giannoni interviene al riguardo degli interventi da effettuare sugli impianti di aerazione.



“Si parla di impianti di climatizzazione estiva ed invernale ed impianti per ricambi di aria. Tutti gli impianti che svolgono queste funzioni sono compresi nell'ordinanza regionale sotto la voce impianti di areazione. E’ quindi necessario – continua Giannoni – un'accurata manutenzione del terminale interno dell'impianto (unità interna) attraverso la pulizia di filtri e batterie e la loro sanificazione con prodotti specifici. Relativamente alla frequenza delle manutenzioni, dipende molto dalla tipologia di attività svolta e dall'utilizzo che si fa dell'impianto, se soltanto estivo oppure anche invernale. Per eseguire queste operazioni, occorre personale specializzato, poiché si interviene all'interno delle macchine, non soltanto sul filtro. Anche per i prodotti che verranno usati per la sanificazione si ritiene opportuno precisare che devono essere specifici. “Le imprese del settore saranno informate dalle aziende produttrici che sono già al lavoro su questo tema. Queste misure, sono destinate a garantire la salute pubblica, e quindi non è il caso di improvvisare competenze e professionalità né in merito ai prodotti da utilizzare, né in merito al personale che dovrà intervenire. Le nostre aziende termoidrauliche, in quanto professioniste del settore con tanto di patentini e certificazioni di qualità, sono le figure più indicate per questi interventi.”

Ricordiamo, se ce ne fosse bisogno, conclude Stefano Giannoni, che il nostro settore, è stato in prima linea durante tutto il periodo di chiusura delle attività, lavorando a rimessa totale ma continuando a garantire un flusso di servizi fondamentali per lo svolgimento delle attività quotidiane, oltreché quelle commerciali e affini.