Il Comitato Primo Soccorso scrive a sindacati e consiglieri regionali per avere chiarimenti sulla gestione di Asl relativa al Monoblocco nell’emergenza covid

sabato, 18 aprile 2020, 13:45

Visto che Asl non risponde, il comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara ha deciso di confrontarsi con le organizzazioni sindacali e con i consigliere regionali in alla linea gestionale scelta dalla stessa Asl per gli spazi ricavati per l’emergenza covid al Monoblocco di Carrara.

“Ad oggi dai vertici ASL non ci risulta che sia pervenuta ancora nessuna risposta – hanno esordito dal Comitato - non solo a noi, ma neppure a quanto richiesto dal parlamentare Cosimo Ferri, né tanto meno ai sindacati, sempre fastidiosi per chi ama il praticare ostinatamente il decisionismo, anche dopo i fatti del Don Gnocchi.”. La questione che allarma il Comitato sono le voci secondo le quali parrebbe che, dopo aver convertito l’ex Pronto Soccorso in reparto di cure Intermedie per 14 pazienti Covid “dimissibili”, i tecnici di ASL stiano cercando altri spazi fuori da questa struttura, adiacenti ma indipendenti dal Monoblocco. “ Non si tratterebbe più - hanno aggiunto dal Comitato - di una sala ricavata dal reparto di Oculistica al secondo piano, che sarebbe destinata, in casi di estrema urgenza, a diventare terapia intensiva, soluzione al momento scongiurata dal calo dei dati relativi al contagio, ma si tratterebbe di spazi al quinto piano

dove si trovano gli ambulatori della libera professione. Sembra infatti che la i locali riadattati dell’ex Pronto Soccorso per le cure intermedie siano insufficienti quanto a servizi igienici.”. Sulla base di queste indormazioni la logica deduzione fatta dal Comitato è quella che vede gli operatori,che oggi si spogliano al primo piano del Monoblocco, raggiungere il quinto piano mediante la scala esterna che ora li porta al primo piano. “ In questa ipotesi – hanno detto dal comitato - gli ascensori e l’assenza di percorsi sporco pulito possono diventare veicolo di trasmissione di contagio, così come potrebbero esserlo anche solo nel caso che gli operatori delle cure intermedie andassero a prendere un caffè alle macchinette interne al Monoblocco. A questo proposito pare che Il Volto della Speranza abbia provveduto ad acquistare una macchinetta del caffè solo per il nuovo reparto visto che anche solo prendere un caffè, in questo momento può creare preoccupazioni soprattutto all’interno di una struttura frequentata da pazienti fragili e dove lavorano tanti operatori sanitari.”. Il Comitato ha ricordato i dati relativi alla categoria dei sanitari: 127 decessi tra i medici e 31 tra gli infermieri ed ha ribadito l’esigenza di garantirne la sicurezza, rivolgendo domande puntuali sulla struttura di Carrara: “Cosa si sta facendo per il Monoblocco? Perché non vengono utilizzati anche i padiglioni in migliori condizioni di Monterosso, che non hanno problemi di contaminazioni? Perché non viene reso a sè stante il reparto di cazienti Covid “dimissibili” concentrandoli, come in una bolla senza rischio di contaminazioni, anche all’ex Ospedale di Massa, per il quale sono stati attrezzati, pare, 64 posti letto su cinque piani? Una risposta da parte di ASL sarebbe atto dovuto prima che domande e richieste di garanzie siano indirizzate ad Istituzioni alle quali anche ASL non può dire di no. L’argomento, per inciso, ha l’etichetta “salute pubblica”.”.