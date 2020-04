Economia



"Il Monoblocco è sempre rimasto aperto e non ha bisogno di nuove inaugurazioni"

giovedì, 9 aprile 2020, 21:31

di vinicia tesconi

E’ previsto per sabato 11 aprile l’arrivo dei primi pazienti covid in fase di guarigione nel reparto approntato in fretta e furia da Asl e Regione Toscana per fronteggiare l’epidemia da coronavirus e ricavato dagli spazi dell’ex Pronto Soccorso della struttura ospedaliera del Monoblocco, già trasformata in centro polispecialistico.

L’annuncio dell’operatività del reparto realizzato, inizialmente, per ricavare un numero maggiore di posti in terapia intensiva da utilizzare solo se il contagio avesse preso le proporzioni delle zone più colpite, non ha convinto molto il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara che ha voluto chiarire alcuni punti fondamentali.

In particolare, il Comitato si è rivolto alla dottoressa Monica Gulglielmi, responsabile Asl del distretto Apuane, che avrebbe parlato sulla stampa locale di “ Riapertura del Monoblocco” e di inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità. Il primo appunto mosso alla Gulglielmi da parte del comitato Primo Soccorso è quello relativo alla grave inesattezza del termine “riapertura” riferito a una struttura che, in realtà non ha mai smesso di funzionare.

“Niente di più inappropriato ed anche di infelice – hanno detto dal Comitato – Inappropriato perché il Monoblocco, inaugurato come Centro Polispecialistico il 25 gennaio 2017, da quella data è sempre stato aperto e operativo al massimo. Come recentemente tutti, anche coloro che applaudivano all’abbattimento deciso dai vertici ASL, si sono affrettati a ricordare, il Monoblocco offre 40 mila prestazioni annue, essendo un centro ambulatoriale di alto livello nella provincia.”.

La seconda tirata, invece, è stata rivolta all’apertura dell’ex Pronto Soccorso trasformato in Reparto di cure intermedie per pazienti COVID in via di guarigione. “ E’ stata una decisione solitaria della direttrice generale Letizia Casani – hanno aggiunto dal comitato - criticata aspramente anche dai sindacati per le modalità di gestione nell’ apertura di reparti, compresi anche quelli presso il Don Gnocchi. Non è stato possibile conoscere con esattezza gli organici predisposti , senza un confronto per valutare se non fosse stato il caso di rivolgersi ad altre strutture come l’ex Ospedale di Massa, dove tecnici di Imprese rigorosamente di altra provincia stanno terminando i lavori per l’emergenza covid.”.

Una bordata, il Comitato, l’ha tirata anche in relazione al reparto di Oculistica, molto attivo e perfettamente funzionante nel Monoblocco a cui è stata sottratta una parte per far posto al reparto covid.

“Non è argomento nuovo – hanno spiegato dal Comitato - perché davanti alle indiscrezioni circolate nella seconda metà marzo che davano per trasferita altrove l’Oculistica e la Dermatologia, erano arrivate le smentite del sindaco De Pasquale e, a mezzo stampa, quelle stringate della Casani. Si parlò di ultima spiaggia per l’utilizzo dell’Oculistica, ma poi tutto è rimasto nel silenzio, senza ulteriori spiegazioni né agli operatori sanitari né ai sindacati né al territorio. Poi, a sorpresa, l’illuminazione del Monoblocco in una delle tante notti oscure che stiamo vivendo in attesa. Ma la retorica, che pure ci ha commosso, non è sufficiente a far desistere noi del Comitato Primo Soccorso e Urgenza dalle nostre valutazioni e dalle nostre esortazioni ad ASL e Regione Toscana.”.

Da qui l’esortazione del Comitato ad evitare cerimonie inaugurali l’11 aprile con passerelle di notabili, con o senza fascia, alla cosiddetta inaugurazione o “taglio del nastro”, secondo quanto detto dalla Guglielmi, dell’ex Pronto Soccorso in funzione di Reparto Cure intermedie per Pazienti Covid. “ Meno autocelebrazioni da parte di chi ha provveduto a chiudere queste importanti strutture Ospedaliere, compiendo errori dettati dal mero risparmio, che l’emergenza ha certo sottolineato, ma che comunque già erano evidenti. Maggior rispetto e maggior trasparenza verso questo territorio, che sta particolarmente soffrendo in questa emergenza, e che non può e non deve subire altri atti di arrogante autocompiacimento.” Hanno concluso dal Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara.