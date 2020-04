Economia



“La spesa sospesa”, iniziativa solidale dell’associazione Massa con te: ecco i punti di raccolta

venerdì, 10 aprile 2020, 14:35

Dalla collaborazione tra i supermercati a marchio Conad del territorio massese e l’associazione Massa con te è nata l’iniziativa “La spesa sospesa” per andare incontro a quelle famiglie che fino a un mese fa mai avrebbero immaginato di conoscere un momento così drammatico e di ritrovarsi in difficoltà economica. Un gesto di solidarietà per rendere le festività pasquali più serene per tutti. L’iniziativa punta a contribuire a sostenere lo sforzo della comunità massese, a favore delle persone colpite dalla grave situazione che il Covid-19 purtroppo sta creando. Nei punti vendita Conad , con “La spesa sospesa” chi vuole può lasciare generi alimentari da destinare a famiglie in difficoltà.



“In questo momento – hanno fatto sapere gli organizzatori - non possiamo lasciare indietro nessuno, per questo anche un piccolo gesto diventa indispensabile e importante. Nell’occasione ringraziamo la grande serietà con cui tutti gli operatori della filiera alimentare continuano a garantire, seppure tra mille difficoltà, l approvvigionamento di beni di prima necessità”.



Insomma, tutti possono aderire con piccole donazioni e, oltre ai generi alimentari per le famiglie, è possibile lasciare un piccolo contributo, anche di un euro, direttamente in barriera casse a favore della sanità locale. La città si mobilita a dimostrazione della sensibilità e della solidarietà in questo momento così difficile. Anche a Ricortola il comitato alluvionati, insieme alle altre realtà del posto (ProLoco) daranno inizio nella giornata odierna (sabato) ad una raccolta nelle varie botteghe della zona (Partaccia, Ricortola, Casone e Bondano), perseguendo la finalità di “La spesa sospesa”. Promotori e coordinatori del progetto sono: Sergio Andreazzoli in primis e Daniele Tarantino, Claudia Giuliani, Norberto Riccardi, Ivo Zaccagna Claudia Mecchi ai quali va un sentito ringraziamento.