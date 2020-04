Economia



Mascardi (Confartigianato): "Presunzione di colpevolezza, oltre al danno la beffa"

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:40

"Come se non bastasse quanto già evidenziato in merito alle perplessità sulla gestione dell’emergenza Covid-19 nella fase iniziale ed all’inadeguatezza delle misure economiche di sostegno alle imprese, non posso esimermi dal manifestare preoccupazione e disappunto per alcune che recenti disposizioni contenute nei decreti e nelle Ordinanze regionali che, di fatto, sanciscono la responsabilità del datore di lavoro nell’evenienza di contagi riguardanti i propri dipendenti". Così è intervenuto in una nota stampa il direttore di Confartigianato Gabriele Mascardi.



“In particolar modo - ha proseguito Mascardi - l’articolo 42 del decreto Cura Italia, al comma 2, prevede infatti che se un lavoratore è contagiato dal Covid-19 il caso è iscritto nel registro dell’Inail come infortunio sul lavoro. Come si fa a stabilire che il lavoratore sia stato contagiato sul luogo di lavoro e non fuori? Perché questo automatismo? Per quale motivo il datore di lavoro dovrebbe assumersi responsabilità che di fatto non ha, in particolar modo quando gli standard previsti per il contenimento dell’epidemia sono rispettati? E’ chiaro che la priorità assoluta sia quella della tutela della salute, ma ciò non deve stravolgere e pregiudicare completamente le dinamiche dell’ attività d’impresa e la serenità, già compromessa, dell’imprenditore. Infatti si rischia di nuovo di cadere in un ginepraio giuslavoristico: ritenere a priori il contagio come infortunio sul lavoro automaticamente implica inevitabili contenziosi con le aziende che potrebbero portare a pazzesche sanzioni, sia in sede civile che penale, in quanto potrebbero configurarsi in capo al datore di lavoro varie ipotesi di reato dalle lesioni gravissime fino all’omicidio colposo. Certo, non è semplice dimostrare che un lavoratore si sia ammalato sul posto di lavoro. Il datore di lavoro dovrà dimostrare di non aver mancato nei propri obblighi, ma anche il rispettare tutte le misure per proteggere i propri lavoratori potrebbe non essere sufficiente. Serve uno sforzo ulteriore, nonostante lo stremo. E allora giù con gli scanner per la temperatura corporea, test sierologici, dispositivi di protezione, registri, consulenze ed altri sciacallaggi del genere. Tutto rigorosamente a carico delle tasche del datore di lavoro. E anche questo potrebbe ancora non bastare e l’imprenditore esser dichiarato colpevole anche senza responsabilità soggettive, alla faccia della presunzione di non colpevolezza costituzionalmente sancita”. Un paradosso, l’ennesimo".



"Questa inaspettata emergenza – ha concluso Mascardi - sembra avere conseguenze infinite, ha divorato la salute, l’economia, ed ora anche le radici del diritto. Decreti ed ordinanze si susseguono. Inefficienti, inadeguati e per certi versi anche insensibili e disattenti. Andrà tutto bene lo stesso? Continuiamo a sperare in un decisivo intervento, ma si faccia presto".