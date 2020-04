Economia



"Occhio alla vista" un modello anche per il San Raffaele

sabato, 11 aprile 2020, 14:19

1476 visite effettuate, 65 nuovi casi di retinopatia individuati, di cui 15 in fase avanzata. I dati conclusivi di "Occhio alla Vista" confermano che lo screening gratuito promosso da Nausicaa Spa e finalizzato alla diagnosi precoce delle malattie della vista associate al diabete e all'iperglicemia occasionale, ha rappresentato una efficace campagna di prevenzione, un servizio pubblico grazie al quale molte persone hanno potuto prendere consapevolezza di una patologia che nemmeno sapevano di avere.

L'iniziativa realizzata sotto la supervisione medico/sanitaria del dottor Franco Passani, direttore Uoc Oculistica Usl Toscana nord ovest e grazie al sostegno della Fondazione Marmo, che ha donato il macchinario necessario agli esami, si è conclusa a marzo con numeri davvero importanti. Le visite sono state effettuate in 11 sedi: le sette farmacie Nausicaa - le 6 dislocate sul territorio comunale di Carrara più quella di Fivizzano - in quattro farmacie comunali di Massa e alla fondazione Pelù. Le persone visitate, come detto sono state 1476: a 50 è stata diagnosticata una retinopatia iniziale, a 77 sono stati consigliati approfondimenti diagnostici e 142 persone sono state sottoposte a un secondo screening. «Abbiamo fornito un servizio di eccellenza, su "area vasta", scavalcando i confini del nostro comune e svolgendo un'attività di screening importante, con un'offerta innovativa che si è rivelata in grado di integrare quella garantita dal servizio sanitario. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno del nostro Riccardo Pollina, anima e cuore di "Occhio alla Vista", alla professionalità del nostro personale, ma anche alla distribuzione capillare delle Farmacie Nausicaa: come diciamo spesso, i cittadini possono scendere alla farmacia sotto casa e ricevere prestazioni di eccellenza. Un modello che abbiamo poi esportato anche oltre Foce, con grande successo e che potrebbe essere preso ad esempio anche su scala nazionale» ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione Luca Cimino.

«Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché con "Occhio alla Vista" è nata una nuova modalità di esecuzione dello screening. Non ci siamo limitati a effettuare controlli a spot ma abbiamo allestito un percorso strutturato, che ha permesso di esaminare tutto una intera fascia della popolazione di tutta la provincia. Mai in Italia sono stati effettuati screening così puntuali e capillari. Non è un caso che il San Raffaele di Milano ci abbia invitato a relazionare a un convegno dedicato alla retinopatia diabetica, una patologia in cui i tempi della diagnosi sono fondamentali. L'altra importante novità di "Occhio alla Vista" è stata la capacità di creare un circuito virtuoso tra amministrazione comunale, municipalizzata, medici di famiglia e ufficio di igiene e prevenzione: tutti questi soggetti insieme a un importante sponsor privato come la Fondazione Marmo hanno potuto creare un percorso innovativo e in grado di fare scuola. Voglio ricordare che lo strumento diagnostico usato per Occhio alla Vista e donato dalla Fondazione resterà a disposizione della popolazione e sarà utilizzato quotidianamente dalla nostra unità di Oculistica» ha commentato il dottor Franco Passani.

A ulteriore conferma del valore del progetto, la notizia che i dati creati anche a livello metabolico saranno oggetto di studio da parte della unità operativa di Diabetologia dell'azienda Usl Toscana Nord Ovest.