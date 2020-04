Economia



Pardi: "Gli stabilimenti balneari non sono e non possono diventare presidi sanitari"

giovedì, 23 aprile 2020, 13:18

Marco Pardi Vicepresidente Nazionale di OASI Confartigianato interviene sulla situazione degli stabilimenti balneari alla vigilia della stagione 2020 anche a seguito della riunione tenutasi in Regione Toscana con l’Assessore Ciuoffo.

"Il punto centrale, sottolinea Pardi, aldilà dei ritardi di alcuni comuni nella completa applicazione della Legge 145/2018, è la questione delle misure di sicurezza da applicare per consentire l’avvio della stagione balneare".

Pardi ritiene che non ci devono essere prescrizioni o, nel caso debbano esserci che siano ridotte al minimo, in quanto gli stabilimenti balneari non sono e non possono diventare presidi sanitari e soprattutto non riteniamo sostenibile, come OASI Confartigianato che le responsabilità debbano ricadere sui concessionari. Gli stabilimenti balneari, continua Pardi, sono normalmente un luogo sottoposto a numerosi controlli effettuati da diversi enti e autorità, le prescrizioni sono spesso di difficile interpretazione e danno addito a interpretazioni contrastanti, più ce ne sono e maggiore è il rischio di avere contenziosi e generare un senso di oppressione per tutti, concessionari e turisti.

"E’ sicuramente prematuro ipotizzare degli scenari per la prossima stagione - spiega Pardi - anche perché ancora mancano le indicazioni e le linee guida da parte del Governo. Tuttavia fin da adesso possiamo ipotizzare che la prossima stagione balneare potrebbe essere determinante per ricominciare a vivere dopo mesi di isolamento. Il nostro territorio e i suoi cittadini che da sempre vivono il mare sanno bene quanto sia importante. Se una crisi genera un cambiamento che sia in positivo, magari sburocratizzando e iniziando nuove forme di cooperazione nell’interesse di tutta la collettività".

Nella foto: Marco Pardi vice Presidente Nazionale di Oasi Confartigianato e Presidente di Oasi Confartigianato Impese Massa Carrara