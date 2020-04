Economia



Supplenze scolastiche non garantite fino a giugno: Usi Cit lancia l’allarme

domenica, 12 aprile 2020, 12:29

La situazione, al momento, è solo a livello di voci, ma Luca Albertosi, segretario provinciale di Usi Cit, ne riferisce l’insistenza e l’attendibilità: il MIUR non avrebbe intenzione di garantire le supplenze scolastiche fino alla fine dell’anno scolastico.

La stessa preoccupazione esternata da Albertosi è condivisa da Usi Cit Lucca e Usi Cit Cesena che hanno voluto ricordare: “Ministri, provveditori e dirigenti scolastici in questi tempi di covid 19 stanno esaltando la partecipazione – che, ribadiamo è assolutamente volontaria - degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado : i docenti stanno andando ben al di là di quello che è loro contrattualmente richiesto impegnandosi per proseguire l’insegnamento a distanza perché tengono agli studenti delle classi nelle quali insegnano e perché spesso sono diventati un sicuro punto di riferimento per molti studenti, specie quelli maggiormente svantaggiati. Funzionari e burocrati vari, appena si è palesata la recente emergenza, hanno più volte dichiarato che i supplenti temporanei, cioè chi sostituiva un collega in malattia, avrebbero avuta la supplenza prolungata fino alla fine dell'anno scolastico. Ebbene da voci attendibili che stanno uscendo dal ministero, pare che i supplenti temporanei verranno licenziati e non finiranno l'anno scolastico. Se questo si avverasse, decine di migliaia di lavoratori perderebbero il loro reddito e si andrebbero ad aggiungere ai tanti che non sanno come tirare avanti. Noi speriamo che tutto questo non sia vero e ci rifiutiamo di crederlo. Ma se dovesse succedere, diciamo fin da ora che tutti, e sottolineiamo tutti, gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado dovranno astenersi dalla didattica on line . Non siamo pezzi intercambiabili: non si può ricorrere a noi quando serviamo e buttarci via quando si ritiene che non serviamo più.”

V. T.