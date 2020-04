Economia



Uil Pensionati: "Covid19, anziani hanno pagato prezzo altissimo"

sabato, 11 aprile 2020, 14:06

"A pagare ad altissimo prezzo al diffusione di Covid19 sono stati soprattutto gli anziani, le persone più fragili e che magari vivevano già in condizioni di disagio. Molti di loro anche dimenticati, soli e in odore di povertà. Questo ci colpisce particolarmente e vogliamo essere a loro vicini".

Lo sottolinea il segretario territoriale Carrara e Lunigiana della Uil Pensionati, Vittorio Geloni, che incalza: "Continueremo ad adoperarci perché gli anziani vengano rispettati e tenuti nella dovuta considerazione, lottando per un miglioramento di vita sociale, economica e sanitaria. Chiediamo che venga loro assicurata una vecchiaia dignitosa e serena". Di fronte a un'emergenza nell'emergenza, il coronavirus secondo Geloni ha messo in luce anche una buona sanità e un sistema di tutela dei cittadini da "ringraziare pubblicamente. Parliamo di medici, infermieri, operatori sanitari, polizia, carabinieri, protezione civile, volontari e tutti coloro che si sono trovati a fronteggiare una vera e propria guerra. Vogliamo omaggiare il loro alto senso del dovere, la loro professionalità e umanità che dimostrano nel prendersi cura delle persone (soprattutto anziane), affrontando turni massacranti e mettendo a rischio la propria vita. Questo non andrà dimenticato, quando sarà tutto finito".

Una buona sanità, in particolare, da salvare e potenziare alla fine della crisi: "Basta ai tagli dei servizi, alla chiusura degli ospedali, ad accorpamenti eccessivi e aumenti dei costi delle prestazioni che creano nei meno abbienti l'impossibilità di curarsi o la necessità negli altri di rivolgersi sempre più alla sanità privata per avere tempi rapidi. Il coronavirus ci sta dando un grosso insegnamento: sta ricordando a tutti che il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione e come tale va rispettato e tenuto sempre in considerazione. Aziende sanitarie? No, devono essere istituti a scopo sociale – conclude - che garantiscano a tutti la certezza delle cure e dei servizi, in maniera dignitosa ed umana. Un ringraziamento anche ai cittadini responsabili, che rispettano i decreti e con pazienza si adeguano ad una vita di chiusura sociale per fermare il virus".