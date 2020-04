Economia



Una marcia per non marcire: parte da Carrara l’invito a tutti gli imprenditori bloccati dal decreto governativo ad andare a Roma per protestare

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:14

di vinicia tesconi

Una marcia per non marcire è il titolo dell'iniziativa di protesta di imprenditori, ristoratori, baristi in programma a Roma per il primo maggio, per manifestare contro le misure del governo per il Covid-19. L’appuntamento è in piazza San Giovanni a Roma il primo maggio alle 15; l’intento non troppo celato è quello di aspettare il momento giusto per dare lo sfratto al governo Idea parte da Carrara. A ideare la Marcia per non marcire è stato Nicola Franzoni, imprenditore di Carrara e gestore di tre bar nel territorio, insieme a Gianni Musetti, esponente locale di Forza Italia e nel 2017 leader della lista Trump per Carrara. Secondo gli organizzatori, ci sono centinaia di adesioni da tutte le regioni, soprattutto dal sud. «Non possiamo più aspettare rinchiusi in casa mentre le nostre aziende falliscono o vengono condannate a chiudere - hanno sottolineato Franzoni e Musetti - Andiamo a notificare l'avviso di sfratto al governo Conte e lo facciamo sul serio con centinaia di migliaia di persone, lavoratori, imprenditori e cittadini che non vogliono restare impassibili mentre ci condannano alla povertà e al disastro economico». Gli organizzatori hanno assicurato che saranno in piazza con mascherine, guanti e a distanza «per rialzare la testa e per sfrattare questo governo».