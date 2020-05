Economia



Appello alla regione: "Si comunichi ai balneari una possibile data di riapertura"

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:07

Il comitato per le partite iva e il gruppo deb zone si dichiarano accanto alle imprese in difficoltà in questo periodo di emergenza.



"Ci appelliamo nuovamente alla regione Toscana - affermano - affinché comunichi ai balneari una possibile data di riapertura. Siamo quasi a metà maggio e non abbiamo ricevuto ad oggi nessuna comunicazione da parte dell'assessorato al turismo della regione Toscana e dal ministero dei beni culturali. Ogni giorno riceviamo una serie di telefonate da parte dei gestori di impresa che vorrebbero riaprire tutto e subito. Il governo è confuso e non possiamo subirne ulteriori conseguenze".