Economia



Appello di Confimpresa al prefetto: "Allentate i controlli sulle imprese"

giovedì, 21 maggio 2020, 15:48

Lo hanno firmato Daniele Tarantino e Stefano Agnesini, rispettivamente presidenti di Confimpresa Massa Carrara e di Confederazione Imprese Unite per l'Italia e lo hanno presentato direttamente al prefetto per fargli presente il momento particolarmente delicato vissuto dagli imprenditori locali, piccoli e grandi.

“Le imprese, le piccole aziende artigiane stanno ripartendo, rispettando le regole per la lotta al contenimento della diffusione del Covid-19, aderendo ai protocolli sanitari previsti – hanno spiegato Tarantino e Agnesini - Abbiamo chiesto alle autorità competenti di calmierare i controlli su tutte le imprese del territorio che si stanno riaffacciando alle attività dopo mesi di lockdown, che chiedono di poter lavorare senza essere prese di mira. Le imprese ci mettono tutta la loro buona volontà nel mantenere le regole ma cerchiamo di calmierare i controlli dimostrando un po’ di comprensione per la situazione del momento. Le regole non sono obblighi ma doveri che noi ben volentieri rispettiamo e trasmettiamo a tutto il nostro pubblico ma ci sono delle ambiguità che possono farci cadere involontariamente in difetto per cui chiediamo al prefetto di impedire la sensazione di stato d’assedio patita dagli imprenditori da parte di controlli e controllori. E’ una sensazione talmente negativa che rischierebbe di far perdere anche quella fiducia in coloro che siamo pronti a contattare tutte le volte che notiamo situazioni che ci risultano anomale o preoccupanti. Abbiamo una grande responsabilità, dobbiamo salvare il nostro paese. Abbiamo capito cosa possiamo fare e speriamo che anche tutte le forze dell'ordine capiscano e vadano oltre, almeno per questo maledetto 2020: tutelateci – è l’appello - e non mettete in difficoltà chi sta facendo la sua parte nel migliore dei modi. Ovviamente, laddove si evidenziano gravi irresponsabilità, siamo noi i primi a chiedervi di intervenire, ma non sulle supposizioni da verificare. Non siamo noi a dover essere tartassati in questo momento, noi che oltretutto siamo anche quelli più a rischio sanitario e ci impegniamo con serietà a gestire le difficoltà inerenti il mantenimento delle linee guida sulla epidemia. Ci permettiamo di scriverle queste righe in merito alle imminenti aperture di tutte le attività, aperture che nell’incertezza totale del prossimo futuro non riescono a trovare quella serenità necessaria nel rapporto col pubblico. Con questo messaggio v confidare in un atto di allentamento di controlli in generale”.