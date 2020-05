Economia



Apuane: Centro Antifumo a disposizione dei cittadini

venerdì, 29 maggio 2020, 13:21

Domenica 31 maggio si celebrerà in tutto il mondo la Giornata mondiale senza tabacco. Il fumo è infatti tra i fattori di rischio che concorrono maggiormente allo sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie ed è riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come uno dei più gravi problemi di salute pubblica al mondo.

Ogni anno nel mondo a causa del tabacco perdono la vita circa 8 milioni di persone, delle quali 1,2 milioni non fumatori, ammalate a causa del fumo passivo.

Quest’anno per la Giornata mondiale senza tabacco, a causa dell’emergenza Covid-19 gli operatori del Centro Antifumo della Zona Apuane non saranno presenti, come avveniva negli anni precedenti, nei presidi ospedalieri e territoriali per offrire informazioni e consulenze gratuite, ma ricordano a tutti che il Centro antifumo è operativo con l’obiettivo di offrire valutazioni e trattamenti per il tabagismo a tutta la popolazione.

“La nostra - evidenzia il direttore dell'Area Dipendenze dell'Azienda USL Toscana nord ovest Maurizio Varese - è una provincia con un elevato tasso di fumatori e con un'alta incidenza di tumori, per questo non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo tenere sempre alto il campanello d'allarme.

Noi come operatori (medici e psicologi) del Centro Antifumo abbiamo continuato, anche durante l’emergenza Covid-19, a restare a disposizione della popolazione attraverso trattamenti erogati tramite counseling telefonico ed email. Ora siamo nuovamente aperti per continuare a offrire i nostri servizi a tutta la popolazione".

Da ribadire che il fumo provoca danni anche a chi lo respira passivamente, aumentando il rischio di ammalarsi per patologie legate all'inalazione di tabacco.

I fumatori in Italia sono 11,6 milioni, il 22% della popolazione di età superiore ai 15 anni. Gli uomini che fumano sono oltre 7 milioni, le donne 4,5 milioni (ISS - Osservatorio Fumo, alcol e droga).

In Italia le vittime delle sigarette, secondo il Ministero della Salute, sarebbero circa 70.000 ogni anno, con oltre il 25% di questi decessi compreso tra i 35 e i 65 anni di età.

I vantaggi immediati dello smettere di fumare sono per cuore e polmoni e chi smette prima dei 35 anni, secondo l’American Cancer Society, annulla il 90% le conseguenze negative del fumo.

Smettere di fumare è possibile, e se la sola forza di volontà non basta, è possibile seguire i percorsi di disassuefazione al fumo organizzati nei centri antifumo delle Aziende sanitarie, in cui operano medici, psicologi e personale specializzato.

Questi i contatti per richiedere informazioni sui trattamenti e le modalità di accesso al Centro Antifumo della Zona Apuane:

Centro Antifumo

via Carriona 245, Carrara (MS)

tel. 0585 655195 / 0585 655239