Economia



Avenza est dimenticata dal trasporto pubblico: Baruzzo di FdI chiede una nuova linea che arrivi fino alla Grotta

mercoledì, 27 maggio 2020, 18:31

Non ci sono mezzi pubblici né fermate nella zona della Grotta di Avenza, cioè nella parte più orientale del quartiere che confina direttamente con il comune di Massa, all’inizio della zona industriale. A far notare la mancanza ed anche il perdurare della stessa che ha attraversato praticamente tutte le ultime amministrazioni carraresi di centro sinistra compresa quella grillina ancora in corso, è stato Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che ha ribadito la necessità di inserire nuove linee che servano anche questa zona. “Anche l’attuale amministrazione – ha detto Baruzzo - che aveva promesso che avrebbe rivoluzionato il modo di amministrare la città, di fatto si è adeguata al modus operandi delle precedenti che avevano sempre avuto problemi nella gestione del trasporto pubblico dai paesi a monte alle zone periferiche della città, dal confine con il comune di Luni a quello con il comune di Massa. L'ultimo in ordine di tempo , di cui il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia si fa carico è quello relativo alla zona est di Avenza, chiamata Grotta , che arriva al confine con il comune di Massa, in "zona Cermec". Non esistendo qui una "linea" di trasporto pubblico , le persone residenti hanno sempre dovuto spostarsi con mezzi propri o addirittura a piedi per raggiungere l'Asl , l'ufficio postale, la delegazione comunale ed il mercato settimanale particolarmente apprezzato soprattutto dagli anziani. Per questi motivi chiediamo pubblicamente al sindaco di Carrara, di farsi promotore presso CTT di una richiesta di installazione - quantomeno - di una "circolare" che parta dalle estrema periferia est di Avenza ed arrivi alla zona Peep ( nuova sede del mercato settimanale ) che consenta ai residente nella zona sopracitata di non essere isolati dal resto della frazione.”.